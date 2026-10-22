Camión choca y derrama combustible en túnel de Línea Amarilla: restringen tránsito en ambos sentidos

Tras la emergencia, se activaron los protocolos y se dispuso el cierre total del túnel en ambos sentidos. | Composición LR

Tras la emergencia, se activaron los protocolos y se dispuso el cierre total del túnel en ambos sentidos. | Composición LR

Un accidente protagonizado por un camión de carga provocó un derrame de combustible y aceite en el ingreso al Gran Túnel de Lima Expresa, en la vía expresa Línea Amarilla. El incidente obligó a cerrar temporalmente el túnel en ambos sentidos y generó una alta carga vehicular en la zona.

A través de un comunicado, Lima Expresa, empresa encargada de operar y mantener la vía expresa Línea Amarilla y la Vía de Evitamiento, informó que activó sus protocolos de emergencia tras registrar el siniestro mediante su Centro de Control de Operaciones.

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La atención movilizó a la brigada particular de bomberos, personal de auxilio vial y una ambulancia de la concesionaria, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). El conductor del camión recibió atención del equipo de Lima Expresa y fue trasladado a un centro médico. No se precisó su estado de salud.

Limpieza del derrame y tránsito restringido

Tras el cierre total del túnel durante algunos minutos, se habilitó un carril por sentido. Sin embargo, las labores de limpieza del combustible y aceite derramados mantienen restringido el tránsito a un solo carril, tanto en dirección a Lima como hacia el Callao.

Lima Expresa advirtió que durante las próximas horas podrían realizarse nuevos cierres temporales para continuar con la limpieza de los carriles afectados y el remolque del vehículo siniestrado.

Ante la congestión vehicular, la concesionaria recomendó a los conductores tomar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones difundidas en sus redes sociales oficiales. También habilitó su central telefónica, 0800-20080, para brindar información sobre la atención de la emergencia.