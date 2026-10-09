Un sujeto intervenido por un presunto caso de violencia familiar reaccionó de forma violenta contra efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito limeño de Puente Piedra. El hombre, identificado como Junior Lampazi Guerrero (30), atacó a un patrullero y persiguió con un palo de madera a un policía en la urbanización Santa Rosa.

La violenta acción fue captada por cámaras de seguridad difundidas por Latina Noticias. En las imágenes se aprecia que los hechos ocurrieron a plena luz del día el jueves 8 de octubre, y en presencia de otros vecinos que observaron atemorizados la escena desatada por el ciudadano intervenido.

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Sujeto atacó patrullero y persiguió a policía

De acuerdo con los registros, los hechos ocurrieron alrededor de las 10.00 a. m. La información brindada por la PNP sostiene que Lampazi Guerrero fue intervenido por un presunto caso de violencia familiar tras la denuncia de su pareja. Sin embargo, el hombre habría reaccionado violentamente.

En los videos difundidos por Latina, se observa al sujeto intervenido, quien vestía un polo y short de color negro, golpeando con un palo de madera y de forma desenfrenada el patrullero policial que pertenece a la comisaría de Puente Piedra, mientras a unos metros un efectivo observa la escena y algunos vecinos se esconden por temor.

Hombre fue reducido con disparo en la pierna

Segundos después, el hombre camina hacia el agente y empieza a perseguirlo con el objeto de madera entre sus manos. Durante esa persecución contra el efectivo, se escucha un disparo. Aunque las imágenes no muestran qué ocurrió exactamente, Latina informó que la situación habría llevado a uno de los agentes a hacer uso de su arma de reglamento, disparando contra la pierna de Lampazi, quien terminó herido.

Familiares de Junior Lampazi señalaron que todo se habría originado tras una discusión de pareja. “Ella no se quiso ir, por eso empezó la pelea, la discusión. Mi hijo ahorita está en el calabozo”, dijo la madre del hombre, quien terminó detenido. Las circunstancias de lo ocurrido aún son materia de investigación por parte de las autoridades.