El docente Eder David Malpartida Vega, de 62 años, murió tras ingresar al río Cunas para rescatar a uno de sus alumnos que se ahogaba durante un paseo escolar por el sector de Huarisca, en la provincia de Chupaca, región Junín. Su cuerpo fue encontrado a orillas del río, a la altura de Mala Pampa, en Huayao, cerca del kilómetro 277 de la carretera Yauyos-Chupaca.

Malpartida Vega enseñaba a estudiantes de sexto grado de primaria en la institución educativa N.° 30073 de Yauyo. Tras el hallazgo, efectivos de la comisaría de Chupaca coordinaron con el representante del Ministerio Público el traslado del cuerpo a la morgue de Hualhuas para la necropsia de ley. Sus familiares acudieron al lugar para confirmar su identidad.

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La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte del docente.

¿Cómo ocurrió la tragedia en el río Cunas?

Lucy Tolentino Anaya, esposa del profesor, contó que recibió la noticia de su fallecimiento por medio de una llamada telefónica. Al principio, no creyó que su esposo hubiera muerto. Luego, acudió al lugar y encontró su cuerpo a un lado del río.

La viuda contó que uno de los escolares ingresó al río Cunas para recuperar una pelota y comenzó a ahogarse. Al ver que el niño estaba en peligro, el docente entró al agua para rescatarlo.

"Un niño había botado la pelota; como estaba ahogándose, él (el docente) ha entrado a sacarlo. Yo pienso que allí hay lodo y, al pisar, se ha ido hundiendo y ya no ha podido flotar. Los niños han entrado a jalarlo, así me cuentan", declaró.

La mujer precisó que esa versión corresponde a lo que le contaron sobre lo ocurrido. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Esposa recuerda la vocación del docente

Lucy Tolentino recordó a Malpartida Vega como un profesor dedicado a sus estudiantes y comprometido con su educación. Según contó, su esposo procuraba que los niños avanzaran en sus estudios y alcanzaran sus objetivos.

"Él daba todo por sus niños, él era bien dedicado a sus niños, trataba que salgan adelante, que logren sus estudios; daba recomendaciones a sus alumnos", expresó.

La muerte del docente ocurrió durante una actividad escolar en el sector de Huarisca y conmocionó a la comunidad educativa de Chupaca y Huancayo.