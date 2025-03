Padres de familia no admitirán más envíos de Wasi Mikuna si no se llega a una solución. Foto: composición LR/Puentecillos Jaen Perú/Midis

El programa Wasi Mikuna (ex Qaliwarma) recibe una nueva denuncia. En esta ocasión, se reportó un incidente en un colegio de la ciudad de Jaén, Cajamarca, específicamente en el distrito de Santa Rosa. Se informa que varios enlatados de pollo distribuidos por el Estado a dicha institución contenían vellos en su interior. Este incidente tuvo lugar mientras las cocineras estaban preparando la comida de los escolares.

Tras el hallazgo de los residuos, padres de familia y autoridades del colegio N°16 del Centro Poblado Puentecillos, constataron dicho descubrimiento, quienes quedaron preocupados por la calidad de los alimentos que se entrega a los menores de la institución. En ese sentido, recordaron que en años anteriores, bajo el programa Qali warma, ya se habían denunciado desperfectos en este tipo de productos distribuidos por el programa.

Se encuentran vellos en enlatados destinados a escolares

"Estamos enviando el informe a Defensoría del Pueblo, pero como sabemos como ellos actúan, vamos a difundirlo por redes sociales y haremos una demanda pública para que pueda tener repercusión", declaró un padre de familia indignado ante una representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

También los padres exigieron la presencia de las autoridades responsables de la distribución, para que inspeccionen los productos y garanticen que sean aptos para el consumo. También resaltaron que, de no haber una solución, rechazarán la recepción de estos productos.

Fotografía del hallazgo de vellos en conservas. Foto: Puentecillos Jaén Perú.

Según se ha identificado, los enlatados de pollo llevan el nombre de Doña Nutricia.

Descargos del Midis

Ante la problemática, este diario se comunicó con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), para solicitar descargos y transparencia respecto al proceso de la denuncia remitida por la institución afectada.

El Midis indicó que, ante la toma de conocimiento del incidente, un equipo de Wasi Mikuna acudió a Cajamarca, en Jaén, para verificar los productos en presencia del Comité de Alimentación Escolar y la comunidad educativa.

Descargo del Midis.

El proveedor de los alimentos presuntamente defectuosos es la empresa W&C San Juan Almacenes. También se realizó un muestreo de los alimentos con personal de salud; a la vez, se suspendió el uso y consumo del lote enviado. En ese sentido, se ordenó la no liberación, no distribución y no consumo del producto.