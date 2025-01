Patricia Durand alegó que las reuniones de la Comisión Ad Hoc eran privadas por el temor a que puedan ser sancionadas por revelar información.

"Nosotras hemos dicho la verdad, solo que nos hubiera gustado poner énfasis en la resolución del secretario técnico y énfasis en la resolución de RR.HH., que no se ha analizado aquí, y por ende es confidencial de acuerdo a la ley de transparencia. (...) Ustedes son congresistas, ustedes tienen protección, no les va a pasar nada, nosotras somos simples empleadas que si se interpreta que violentamos la confidencialidad de los documentos que no se han hablado, se nos puede hacer un procedimiento administrativo sancionador", alegó.