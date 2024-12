Ministro del Interior insiste en no reconocer cifras oficiales sobre homicidios

Fiel a su estilo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha optado por no reconocer los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) en torno a los homicidios que han venido reportándose este año por la creciente ola delincuencial que azota al país.

Luego de que La República advirtiera que el 2024 podría cerrar con un incremento del 30% en los crímenes, con base a las cifras oficiales que fueron analizadas por el especialista Juan Carbajal, el titular del Interior respondió que, según sus mediciones, dicho “aumento es del 7% aproximadamente”, calificando, incluso, “la noticia como falsa” sin presentar ninguna prueba que lo respalde.

Pero quien sí hizo eso último fue el analista de datos Juan Carbajal al precisar que, de acuerdo con las cifras oficiales del Sinadef, que está a cargo del Ministerio de Salud (Minsa), hasta el 30 de noviembre se han registrado 1.830 crímenes, lo cual equivale a un incremento del 22,5% con respecto a todo el 2023.

“Y si evaluamos que al día se reportan entre cinco a seis homicidios, podemos señalar que, si la tendencia continúa, este año estaría cerrando con 2.000 decesos de este tipo, lo que significaría un incremento de más del 30% en comparación a todo el 2023 (1.494)”, explicó.

Advirtió además que noviembre es el segundo mes del 2024 con la mayor cantidad de homicidios registrados (188), después de agosto y pese a la declaratoria de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, y en algunas provincias.

No es la primera vez

Pues bien, no es la primera vez que el ministro Santiváñez no es transparente ni claro con los porcentajes. Hace dos domingos, también habló de que las denuncias por extorsiones habían bajado en 4% por el estado de emergencia; sin embargo, los índices del propio Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) lo desmintieron.

“No está maquillando los datos sino sesgándolos. Está yendo en contra de las cifras oficiales del Ministerio de Salud, a través del Sinadef. Y hay que recordar que, en su momento, estos datos del Sinadef ayudaron a que nosotros, como Open Covid, sinceráramos las cifras verdaderas de los decesos por Covid-19 que después fueron reconocidas por el Gobierno”, afirmó Carbajal, tras añadir que la información del Sinadef es pública y abierta para que todo ciudadano la pueda revisar.

Más cuestionamientos

El exministro del Interior Rubén Vargas también cuestionó la postura de Santiváñez. “Si en algo no se puede mentir, es en el registro de los muertos. Desconocer a las víctimas de homicidios es como volver a asesinarlas, es una falta de respeto”, dijo tras señalar que estas cifras del Sinadef son validadas, a través de certificados y necropsias, por médicos legistas que forman parte del Ministerio Público.

“El ciudadano de a pie está abandonado, tanto por el Gobierno, que mantiene al ministro, como por el Congreso, que no hace nada para censurarlo”, dijo. Además, señaló que Santiváñez aún no cumple su palabra de renunciar si el estado de emergencia no daba resultados.

Barberos marcharán

Quienes tampoco le creen al ministro Santiváñez son los barberos, estilistas y freestylers, ya que marcharán mañana miércoles, a las 3 p.m., por el centro de Lima, exigiendo no más muertes ni extorsiones.

Y es que, en la última semana, se han reportado dos asesinatos en sendas barberías en Chorrillos, lo que ha generado conmoción. A ellos les exigen cupos de hasta 10.000 soles.