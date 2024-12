Delincuentes armados interceptan a maestra en SMP y roban S/70.000 recién retirados del banco

Una docente de nivel inicial fue víctima de un brutal asalto en el distrito de San Martín de Porres, donde tres delincuentes armados le arrebataron S/70.000 que había retirado de un banco. El incidente ocurrió a plena luz del día en la cuadra 1 de la calle San Beatriz, en la urbanización Santa Luisa, y ha generado alarma entre los vecinos debido al aumento de la inseguridad en la zona.

Las cámaras de seguridad captaron cómo un vehículo negro interceptó el automóvil en el que viajaba la docente junto a su pareja. De manera agresiva, los marcas descendieron del auto, realizaron disparos al aire y exigieron el dinero mientras intimidaban a las víctimas con armas de fuego. Tras el violento robo, los delincuentes huyeron rápidamente en dirección a la avenida 22 de Agosto, en Comas.

“Había un rompe muelle y ahí vimos como el carro nos obstruye el pase. Yo al ver eso relacioné y dije esto es por el dinero. Vino de frente a mí y me dijo: ¡Dónde están los 70.000! Me habló la cantidad, eso me sorprendió”, comentó la afectada, quien también mencionó que los delincuentes le pidieron su celular y la llave del carro, aunque no se las llevaron.

Delincuentes roban a docente S/70.000 retirados del banco

La víctima expresó su indignación por la falta de acción policial, ya que la comisaría más cercana se encontraba a solo unas cuadras del lugar del asalto. "Cuando yo veo el vehículo que nos intercepta de esa manera, escucho dos disparos. El temor mío fue verlos en pasamontañas. Ha sido unas cuadras que estaba cerca la comisaría y no han escuchado los disparos", declaró la docente, visiblemente afectada.

La docente también manifestó su sospecha de un posible involucramiento del personal del banco, al percibir actitudes inusuales por parte del agente que la atendió. "Esto no ha sido una cosa fortuita. Yo he ido a ese banco y no me han ofrecido las garantías, de cualquier banco, a una persona común retirando este monto", expresó con indignación. Este episodio la ha llevado a cuestionar la seguridad en las entidades bancarias y a exigir la implementación de protocolos más rigurosos que protejan a los clientes en situaciones similares.

El dinero robado era parte de un préstamo que la docente había solicitado para culminar sus estudios de especialización. Ahora, se encuentra en una situación económica complicada, con una deuda que la imposibilita de continuar con su formación académica. La afectada ha hecho un llamado a las autoridades para que tomen medidas efectivas contra la creciente ola de inseguridad que afecta al país.

El caso ha sido asignado a la Depincri del distrito, que se encuentra en la búsqueda de más información sobre el asalto. La docente espera que se tomen acciones concretas para prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos en las calles de Lima.

Canal de ayuda

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.