Una panadería ubicada en la urbanización El Carmen, en Comas, fue blanco de un ataque extorsivo. Dos delincuentes detonaron una granada en el local como parte de su extorsión, exigiendo 50 000 soles a cambio de una supuesta protección. Estos delincuentes no solo enviaron mensajes extorsivos, sino que también amenazaron de muerte a los comerciantes si no entregaban dicha suma de dinero. En ese contexto, los extorsionadores también enviaron capturas de pantalla con información personal obtenida del RENIEC, identificando a los miembros de la familia y advirtiéndoles que serían atacados si no acataban su pedido.

Según relató una de las víctimas de esta familia, cuando recibió las amenazas, notó que estas contenían imágenes y datos de sus familiares, incluidos sus primos menores de edad, lo que aumentó su preocupación por la facilidad con la que se divulgaba su información.

Además, solicito a las autoridades que no dejen de atender el caso, ya que indicaron que tendrían apoyo del serenazgo, pero solo llegaron con una caravana y se retiraron a los 30 minutos. "No dijeron nada, tomaron una foto, la policía dice que vendrá la unidad de desactivación de explosivos, pero solamente por esta noche, así que el resto de los días vamos a estar a la espera de que algo malo pueda suceder", expresó la víctima de este caso.

Estos delincuentes, que han estado extorsionando este negocio, habrían sido identificados, y se ha determinado que también existen otras víctimas en el distrito, quienes se encuentran en circunstancias que ponen en riesgo su vida. Los dueños de esta panadería y su familia temen por su seguridad y necesitan resguardo policial para poder vivir tranquilos.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.