Aumento salarial en Venezuela 2025: ¿cuál sería el nuevo monto del sueldo mínimo, según Nicolás Maduro?

En una reciente entrevista con el periodista español Ignacio Ramonet, el presidente Nicolás Maduro abordó uno de los temas más sensibles para los venezolanos: el salario mínimo y el poder adquisitivo. Con un ingreso actual que apenas alcanza los 130 bolívares, equivalentes a 2,5 dólares mensuales, la población enfrenta graves dificultades económicas, exacerbadas por la inflación y las sanciones internacionales.

Maduro aseguró que su gobierno está comprometido con la "indexación y recuperación de los ingresos" para 2025, aunque no detalló cómo se implementarán estas medidas ni cuál será el impacto en el salario mínimo. Esta declaración deja en el aire varias interrogantes, mientras sindicatos y economistas demandan acciones concretas para mejorar las condiciones laborales y de vida en el país.

Salario mínimo aumento: ¿de cuánto sería el nuevo monto para 2025 en Venezuela?

El presidente Nicolás Maduro no dio cifras específicas sobre el posible aumento del salario mínimo para 2025, pero destacó que se trabaja en mecanismos para mejorar los ingresos de los trabajadores. Según expertos, una de las alternativas que podría implementarse es la indexación salarial, un modelo que ajusta los sueldos en función de la inflación, buscando mantener el poder adquisitivo de la población.

Sin embargo, sindicatos y analistas consideran que cualquier medida debe ir acompañada de un plan económico integral. "Un simple ajuste al salario mínimo no será suficiente si no se controla la inflación y se fortalece la producción nacional", advirtió el economista Luis Vicente León. Además, los bonos que ha otorgado el gobierno, aunque bienvenidos, no sustituyen un incremento sostenible en el ingreso básico.

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre el aumento salarial de 2025 en Venezuela?

En la entrevista, Nicolás Maduro reconoció los desafíos que enfrenta el país debido a lo que calificó como un "déficit del 90 % en los ingresos históricos de Venezuela". Atribuyó esta situación a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que, según él, han limitado significativamente los recursos disponibles para inversión social y económica.

El mandatario afirmó: "Hemos recuperado apenas el 10 % de los ingresos que el país tenía en el pasado. Con eso debemos invertir y garantizar la recuperación progresiva". Aunque no ofreció detalles concretos sobre cómo esta recuperación se reflejará en el salario mínimo, sugirió que su administración buscará soluciones para equilibrar las demandas de los trabajadores con las limitaciones presupuestarias.

¿En cuánto está el salario mínimo actualmente en Venezuela?

Desde marzo de 2022, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares, una cifra que equivale a aproximadamente 2,5 dólares estadounidenses al cambio oficial. Este monto lo convierte en uno de los salarios más bajos de la región, incluso después de considerar los bonos complementarios que otorga el gobierno a través del Sistema Patria.

Para poner esto en perspectiva, el costo de la canasta básica supera ampliamente los ingresos mensuales de un trabajador promedio, lo que obliga a la mayoría de las familias a buscar fuentes adicionales de ingreso. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la inflación acumulada en 2024 superó el 400%, lo que reduce aún más la capacidad adquisitiva de los venezolanos.

