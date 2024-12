Davis Alexander Vega Chávez, de 24 años, fue agredido por diversos vecinos de San Juan de Lurigancho luego de ser señalado como el responsable de arrojar un artefacto explosivo hacia una vivienda. En medio de una crisis por la inseguridad en nuestro país, los residentes del lugar tomaron acción por mano propia ante la indignación generada por las acusaciones contra el presunto extorsionador.

Cabe resaltar que, un dirigente de mototaxis había denunciado que recibió amenazas de muerte contra su familia si no pagaba la suma de S/20,000. En ese sentido, el autor de las extorsiones sería Vega Chávez, quien enfrentó la ira de los vecinos de San Juan de Lurigancho tras ser golpeado y desnudado en plena vía pública. Este nuevo caso refleja el profundo rechazo de los peruanos contra los delincuentes, quienes han sembrado el terror y el caos en diferentes puntos de nuestro país.

Vecinos de San Juan de Lurigancho capturan y golpean a presunto extorsionador

Lo sucedido en el distrito de San Juan de Lurigancho pone de manifiesto la creciente ola de violencia y extorsión que afecta a los mototaxistas en la zona, la cual se encuentra en estado de emergencia. En ese sentido, la falta de seguridad y de medidas efectivas permitió que criminales intimiden a los vecinos del lugar, quienes no han dudado en tomar acción por mano propia.

Vecinos de la zona tomaron acción por mano propia contra el presunto extorsionador. Foto: Panamericana

El presunto sicario, identificado como Davis Alexander Vega Chávez, de 24 años, fue violentamente agredido por los vecinos tras ser acusado de lanzar un explosivo hacia una vivienda. Tras el estruendo, los residentes lo persiguieron, despojándolo de algunas prendas y propinándole golpes. Entre los objetos hallados en posesión del presunto delincuente se encontraban su documento de identidad, marihuana, un encendedor y una credencial de una empresa de seguridad en la que supuestamente había laborado.

A pesar de las pruebas encontradas, el joven rechazó haber participado en el ataque. Sin embargo, fue arrestado y llevado al hospital de San Juan de Lurigancho antes de ser trasladado a la comisaría de La Huayrona, en donde se llevarán a cabo las diligencias del caso para esclarecer la situación.

Dirigente de mototaxista denuncia amenazas de muerte contra su familia

El dirigente de mototaxistas, que sufrió de un atentado en la puerta de su domicilio, había presentado denuncias de extorsión en la misma comisaría donde se registró el ataque. En su declaración, reveló que le exigían S/20,000 soles a cambio de no atacara su familia, debido a su rol como representante legal de la empresa. Este caso pone de manifiesto la grave situación de inseguridad que enfrentan trabajadores de nuestro país.

"Piensa muy bien, asoma la cabeza con los rombos y vas a ver cómo sepultas a toda tu familia. Baboso, sigue ahí metido y vas a ver lo que pasará", se lee en una de las amenazas contra el dirigente. En ese sentido, el denunciante decidió hablar ante los medios de comunicación, pero no reveló su identidad por miedo a represalias. "Desde el día martes vengo siendo extorsionado porque soy el representante legal de la empresa. Me están pidiendo S/20,000 y si no accedo, atentarán contra mi familia. A quienes han capturado, el pueblo lo ha agarrado y lo ha masacrado. Estamos preparados para todo", sostuvo el ciudadano.