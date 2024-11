Jackeline López, abogada de la familia de Sheyla Cóndor, expresó su preocupación respecto a las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público en relación con el asesinato de la joven, cuyo cuerpo fue hallado en el departamento del suboficial fallecido Darwin Condori. La letrada manifestó que existe un cuestionamiento hacia el trabajo de la Fiscalía, debido a que considera que este organismo no ha cumplido adecuadamente con su rol de investigación proactiva en el caso. Además, señaló que las autoridades aún siguen sin revelar los chats y llamadas de Condori.

"Tenemos cuestionamientos en la investigación del caso principal de Sheyla Cóndor, en tanto el Ministerio Público asignado no habría cumplido con su labor proactiva de investigador, más aún cuando hasta la fecha no se ha dispuesto la visualización de los videos de las cámaras de seguridad del condominio donde fue hallada mi patrocinada Sheyla Cóndor. Además, no se ha requerido el levantamiento del secreto de las comunicaciones cuando Darwin Condori estuvo prófugo, entre otros", manifestó López.

La abogada también indicó que está dispuesta a denunciar cualquier acción que contravenga el debido proceso. Además, destacó su participación activa en las diligencias de las diversas investigaciones abiertas por la Fiscalía, con el fin de asegurar que la familia de Sheyla Cóndor reciba una justicia rápida y efectiva.

Aún no se dispone la visualización de las imágenes de las cámaras del departamento de Darwin Condori, denuncia abogada. Foto: composición LR

Denuncian a policías que alertaron a Darwin Condori que lo buscaban

López Ruiz, defensora de la familia de Sheyla Cóndor, informó que presentó una denuncia contra varios miembros de la Policía Nacional, quienes habrían alertado al principal sospechoso del feminicidio, Darwin Condori, sobre las acciones de búsqueda de la joven. En este contexto, señaló que se inició una investigación contra el suboficial Carrera Meléndez, el teniente Tupac Meza y el comisario de la Comisaría de Santa Luzmila, debido a su presunta implicación en el delito de encubrimiento personal y omisión de funciones.

Asimismo, la defensora destacó que los principales obstáculos que enfrenta la familia de Sheyla Cóndor en este caso son "la inoperancia y la falta de garantías en el proceso judicial". En este contexto, hizo un llamado a la Fiscalía de la Nación para que brinde especial atención al caso y señaló que es a través de esta institución que se busca prevenir la revictimización de la familia.

Por último, se dirigió a las autoridades y destacó, a raíz del caso de Sheyla Cóndor y los antecedentes de violencia contra la mujer, la necesidad de "adoptar medidas preventivas eficaces que permitan, desde las distintas especialidades, prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas". "Necesitamos funcionarios públicos capacitados que ayuden a prevenir en primera línea este flagelo", manifestó.

Madre de Sheyla Cóndor exige justicia por el crimen de su hija. Foto: Marcia Chahua/LR

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.