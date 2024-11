Feminicidio de Sheyla Cóndor y la lucha contra la impunidad: caso seguirá en investigación, pero piden celeridad

La familia de Sheyla Cóndor exige justicia tras el hallazgo de sus restos el pasado sábado en una maleta en los condominios Las Praderas, en Comas. La joven de 26 años fue víctima de feminicidio, y el principal sospechoso, el suboficial Darwin Marx Condori, fue encontrado sin vida en un hotel de San Juan de Lurigancho días después. Sin embargo, este hecho no implica el cierre del caso, ya que la investigación sigue su curso.

Cynthia Silva, abogada y directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), destacó en declaraciones a La República que "hay responsabilidades más allá de este hombre". Subrayó que, aunque la muerte del sospechoso extingue la posibilidad de procesarlo, la investigación sigue para identificar otras posibles responsabilidades de quienes pudieran estar involucrados, ya sea de manera directa o indirecta.

Por su parte, el abogado de la familia de Sheyla Cóndor también aclaró que el caso no ha sido cerrado. "Es totalmente falso que con la muerte de esta persona el caso esté cerrado. Al contrario, se han abierto tres investigaciones: una por feminicidio, otra por encubrimiento en relación con las seis personas detenidas, y una más para investigar a los efectivos policiales que no realizaron las diligencias adecuadas", explicó.

La joven fue víctima de feminicidio y el sospechoso, Darwin Marx Condori, se halló muerto en un hostal en San Juan de Lurigancho. Foto: LR

Liberan a detenidos por caso de Sheyla Cóndor

El Ministerio Público liberó a los seis individuos vinculados al feminicidio de Sheyla Cóndor, ocurrido en Comas. Las personas habían sido detenidas tras ser encontradas en el mismo lugar donde se hallaron los restos de la joven. Sin embargo, el abogado de uno de los implicados destacó que no existen pruebas que los conecten directamente con el crimen. Entre los detenidos había cuatro postulantes a la Marina de Guerra y dos presuntos inquilinos del departamento.

En cuanto al avance de la investigación, Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, declaró: "Si hay otras personas involucradas en este crimen, esas personas deben responder de forma independiente por la comisión del delito. La muerte del principal investigado no extingue la responsabilidad de quienes podrían haber tenido complicidad en el hecho".

Omisión de actos funcionales

El abogado de la familia de Sheyla interpuso una denuncia penal por el delito de omisión de actos funcionales contra los oficiales de la comisaría de Santa Luzmila en Comas, quienes no tramitaron la denuncia por la desaparición de la joven. A pesar de que los familiares presentaron pruebas contundentes, como mensajes y las imágenes de las cámaras de seguridad, los oficiales no actuaron.

Las especialistas en derecho también coinciden con las investigaciones contra los oficiales que no tomaron la denuncia en su momento. "Esto implica que no se actuó conforme a la ley y debe haber una investigación exhaustiva y una sanción, ya que no se cumplió con los protocolos establecidos", señaló Mélendez. Por su parte, Cynthia Silva recalcó: "No se puede olvidar la responsabilidad de los policías que tomaron conocimiento de los hechos y pudieron haber evitado este feminicidio".

Al cierre de la nota, la Fiscalía abrió una investigación contra los oficiales que se habrían negado a recibir la denuncia por la desaparición de Sheyla Cóndor. También se inició una investigación preliminar por el presunto delito de encubrimiento personal, luego de que la madre de Sheyla denunciara que habrían alertado a Darwin Condori sobre la denuncia.

Suboficial Condori tenía antecedentes por violación

Darwin Condori, suboficial de tercera PNP, tenía antecedentes por violación grupal ocurrida en enero de 2023. Según el parte policial, tres mujeres habrían sido víctimas de abuso sexual en su departamento, ubicado en Comas, lugar donde también se encontraron los restos de Sheyla. Además del suboficial, dos otros efectivos, Jerry Luis Albornoz Torres y Jony Albert Aylas Romero, estuvieron involucrados en el hecho. Sin embargo, las víctimas denuncian que la Fiscalía considera que las pruebas presentadas no son suficientes y temen que el caso sea archivado.

En respuesta a esta situación, la congresista Flor Pablo solicitó una investigación para determinar si hubo encubrimiento u obstrucción a la justicia en este caso. Asimismo, pidió un informe detallado sobre las acciones que se tomarán en el caso, así como una lista de los policías denunciados por violencia sexual. "Tampoco podemos permitir que estos malos elementos continúen en una institución que debe, por el contrario, resguardar la seguridad e integridad de la población", señaló la congresista a este medio.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.