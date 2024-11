Caso Sheyla Cóndor: necropsia confirma causa de muerte e identidad de policía Darwin Condori

Darwin Condori, principal sospechoso del feminicidio de Sheyla Cóndor, fue encontrado muerto en un hotel de San Juan de Lurigancho, Lima. Según la necropsia del cuerpo realizada por el Ministerio Público, se trata del suboficial Condori Antezana y la causa de su muerte fue "asfixia mecánica", lo que confirmaría el deceso por ahorcamiento. Además, se determinó que Condori utilizó una correa de cuero para atentar contra su vida.

Condori, un suboficial de la Policía Nacional del Perú, fue el principal sospechoso del feminicidio de la joven de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado en su departamento en Comas. Fuentes policiales aseguran que la víctima había sido engañada con la excusa de conocer a una mascota, lo que la llevó a ingresar al departamento del policía, donde fue asesinada. Las cámaras de seguridad confirmaron su entrada al edificio con Condori.

Policía Condori hizo ingresar a Sheyla Cóndor a su departamento en Comas. Foto: Difusión

Familia de Sheyla Cóndor exigió justicia y prueba de ADN

A pesar de la confirmación oficial de la muerte del policía Condori en primera instancia, la familia de Sheyla Cóndor y algunos ciudadanos en redes sociales especularon sobre la posibilidad de un asesinato encubierto y exigieron una prueba de ADN para determinar si se trataba del agente policial, esto tras acusar a otros efectivos de la PNP de estar involucrados en su muerte.

Este caso ha generado una fuerte indignación en la sociedad peruana, no solo por la violencia extrema del feminicidio, sino también por la implicación de un miembro de la fuerza policial. Las autoridades han reafirmado su compromiso de no proteger a ningún oficial que viole la ley, subrayando que la policía debe ser un pilar de justicia, no un protector de criminales.

Vecinos de Comas hicieron plantón para exigir justicia por feminicidio de Sheyla Cóndor. Foto: Marcia Chahua - La República

Darwin Condori brindó un nombre falso para ingresar al hotel

Tras el hallazgo del cuerpo de Condori Antezana en el hotel ‘Las Perlas’ en SJL, la policía y trabajadores del lugar confirmaron que el policía implicado en la muerte de Sheyla Cóndor ingresó al establecimiento con un nombre y documentación falsa. Fuentes confirmaron que usó los datos de una persona capturada meses atrás por agentes del Grupo Terna.

Además, el propio abogado del local confesó que Darwin Condori presentó una conducta sospechosa luego de ser consultado por el recepcionista del hotel sobre su larga estadía en el lugar. Cabe mencionar que el policía ingresó el sábado 16 de noviembre, esto después de ser alertado un miembro de la PNP y por los inquilinos de su departamento en Comas.