Los restos de Sheyla Cóndor fueron hallados dentro de una maleta en el condominio Torres de la Pradera, en el distrito de Comas. El principal sospechoso es el dueño del departamento, Darwin Marx Condori Antezana, un suboficial PNP de tercera que se encuentra prófugo desde el hallazgo ocurrido la madrugada del domingo 17 de noviembre.

Últimos momentos registrados en las cámaras del condominio en Comas

Sheyla Cóndor fue vista por última vez el miércoles 13 de noviembre tras salir del sepelio de un familiar en Huachipa. Las cámaras de seguridad captaron su ingreso al condominio junto con Condori Antezana, quien llevaba un perro en brazos. Horas después, su familia reportó su desaparición.

A pesar de contar con mensajes de WhatsApp en los que el policía la invitaba a conocer a su mascota y cómo iban a encontrarse, los agentes de la Comisaría de Santa Anita, inicialmente, se negaron a aceptar la denuncia, argumentando que debía realizarse en la Comisaría de Santa Luzmila, en Comas.

La presión de los familiares y los vecinos, quienes alertaron sobre olores extraños en el departamento del efectivo policial, obligaron a las autoridades a intervenir durante la madrugada del domingo 17. Al ingresar al inmueble, encontraron la maleta con los restos de Sheyla escondida bajo la cama.

Antecedentes del suboficial PNP Darwin Condori y las detenciones por el feminicidio

Darwin Condori, quien alquilaba habitaciones en su departamento, cuenta con antecedentes por un caso de violación grupal ocurrido en enero de 2023. Según la investigación, tres mujeres fueron drogadas y abusadas en el mismo condominio donde ahora se le vincula al feminicidio de Sheyla.

En la intervención, seis personas fueron detenidas para ser investigadas por su presunta participación en el crimen:

Abel, estudiante del Instituto Naval, quien habría organizado una reunión en el lugar.

Mirella, trabajadora de Bata e inquilina del efectivo policial desde noviembre.

Elvin, David, Álvaro y Alexander, estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval.

Declaraciones y hallazgos

La madre de Mirella afirmó que en la noche de la desaparición de Sheyla, su hija no pudo ingresar al departamento porque la puerta estaba trabada. Tras insistir durante una hora, Darwin Condori le abrió, justificando que "se había quedado dormido". Aunque detectaron olores extraños, el policía atribuyó el hecho a comida en descomposición.

"Mi hija me mencionó que, al llegar a su casa después de trabajar, no pudo ingresar al departamento porque la puerta estaba trabada. Intentó pedir ayuda al chico de seguridad, pero le dijeron que, en ese caso, tendría que abrir la puerta un cerrajero. Por lo tanto, ella decidió esperar a que Darwin la dejara ingresar. Después de insistir durante un buen rato, finalmente le abrió la puerta. A ella le pareció muy sospechoso todo lo ocurrido”, mencionó la madre de la detenida.

Clamor por justicia

Sheyla, quien había migrado de Tarma para estudiar y trabajar en Lima, fue descrita por su madre como una joven tranquila y trabajadora. “Quizá, al verlo detenido, me voy a sentir un poco tranquila, porque me siento totalmente destrozada. Quiero justicia, que atrapen a ese sujeto. Está andando suelto. Ese señor tenía una denuncia por violación, me pregunto ¿cómo le han permitido que siga trabajando en la Policía? Mi hija era una chica tranquila, le gustaba trabajar. Hemos comprado cosas con ella y ahora me la han matado, yo pido justicia”, declaró la madre de la víctima.

El caso ha generado indignación, pues pone nuevamente en cuestionamiento la actuación de las autoridades frente a denuncias de violencia de género y la permanencia de efectivos con antecedentes de violación sexual en la institución policial. Los restos de Sheyla Cóndor serán trasladados a su natal Tarma, donde su familia le dará el último adiós.

ONU advierte aumento significativo de violencia de género

En un reciente informe, la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó sobre el significativo aumento de los casos de violencia de género en mujeres y niñas registrados en todo el mundo en el 2023. En comparación con el año anterior, el aumento es de un 50%. “Las estadísticas son alarmantes: casi una de cada tres mujeres y niñas en todo el mundo sufrirá violencia física o sexual durante su vida”, indicaron.

Por ello, la ONU exhorta a los Gobiernos que promulguen “leyes para garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores de violencia de género, en particular a través de Planes de Acción Nacionales”, así como la financiación de “organizaciones que defienden los derechos de las mujeres para apoyar a las sobrevivientes y brindarles los recursos necesarios para su recuperación”.