Un joven identificado como Enya Sánchez Botillo, de 25 años, fue asesinado esta madrugada en la parte alta del asentamiento humano "12 de agosto", en Huaycán, Ate, lugar que ya había sido escenario de otro homicidio meses atrás.

Sánchez Botillo era de nacionalidad venezolana y había llegado al Perú hace siete años. Trabajaba como jalador de pasajeros en un paradero de la avenida 15 de julio. Su familia cree que el crimen está relacionado con extorsión.

Vecinos de Ate piden mayor seguridad

Algunos vecinos de la zona señalaron que los autores de estos actos son personas que no viven en su barrio y que por esa razón corren mayor peligro. "Corremos riesgo todos los vecinos de esta zona. Esto no es juego, es cosa seria. De afuera vienen para matar acá. No somos afectados los vecinos, pero corremos riesgo. Cuando declaramos ante la prensa estamos amenazados", fue lo que dijo un hombre que vive en Huaycán.

Estado de emergencia no ha funcionado en zona

Otros vecinos afirmaron que el estado de emergencia declarado por el gobierno "no se ve acá, el Estado no ve nuestra realidad". Mientras que algunos pidieron que instalen cámaras de seguridad y otros elementos como tranqueras para evitar que entre cualquier persona desconocida.

"Aquí no hay serenazgo ni estado de emergencia, a pesar de lo que dicen. Todos aquí brillan por su ausencia. No se ve al Estado acá. No ven nuestra realidad", aseguraron.

Huaycán es una urbanización del extenso distrito de Ate, que es uno de los que se encuentra en estado de emergencia, según lo anunciado por el Poder Ejecutivo. Pese a esto, numerosos casos de inseguridad ciudadana se siguen presentando en la zona, lo que mantiene preocupados a los vecinos y ratifica lo que dicen sobre la medida que presuntamente iba a ser el remedio para la inseguridad.

Sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aprovecha cada oportunidad que tiene para defender el estado de emergencia y acusar a todos aquellos que cuestionan sus decisiones y acciones.