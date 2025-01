Las recientes declaraciones de Miguel Trauco sobre su hinchaje por Universitario de Deportes generaron mucha controversia entre los aficionados de Alianza Lima. Para sorpresa de muchos, el lateral de la selección peruana, que tuvo un recordado paso por la institución merengue, decidió reforzar al elenco blanquiazul para la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

En medio de este panorama, el exfutbolista Paulo Albarracín elogió al defensor de 32 años por su sinceridad. Por otra parte, reveló que en tienda merengue hay un jugador que es hincha del eterno rival.

Albarracín revela que Paolo Reyna es hincha de Alianza Lima

El popular 'Cachetón', que vistió la camiseta de clubes como Alianza Lima y Cantolao, no se mostró fastidiado por las declaraciones que expresó Miguel Trauco al hablar sobre Universitario de Deportes.

"Miguel Trauco fue sincero. Creo que se equivocó en algunos comentarios, pero fue sincero. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que el jugador nos venda humo... Para mí fue sincero: te guste o no, es hincha de la 'U'", manifestó en el programa 'Fútbol Champán'.

Albarracín reparó en que, más allá del hinchaje, los jugadores que integran los planteles de Alianza Lima y la 'U' son profesionales. En ese sentido, puso como ejemplo al lateral Paolo Reyna, quien llegó al plantel de Fabián Bustos tras su destacado paso por Melgar de Arequipa.

"Algunos hinchas de la 'U' hablan de identidad y todo. ¿Paolo Reyna, hincha de qué equipos es? Todos saben que es hincha de Alianza Lima y no pasa nada, son profesionales. Ellos van donde más les pagan. Reyna es de Alianza, pero la 'U' le hizo mejor oferta y está allá. No pasa nada. Trauco llegó, declaró como él es, fue sincero, y ya está. Si él juega bien, y Alianza sale campeón, la gente se va a olvidar que es de la 'U'. Estamos acostumbrados a que lleguen y besan la camiseta, pero yo prefiero que sean sinceros", concluyó.

Miguel Trauco reafirmó su hinchaje por Universitario

En su llegada a suelo peruano, el exjugador del Criciúma de Brasil dejó en claro que es aficionado del club merengue; sin embargo, se dirigió a los seguidores íntimos para prometerles "mucho trabajo y sacrificio".

"En su momento no pensaba regresar al fútbol peruano. En este momento, cuando había una oportunidad de volver Universitario, no se comunicaron conmigo y eso me duele lógicamente", agregó sobre la falta de interés que tuvo Universitario para ficharlo.