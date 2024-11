30% de pescaderías en Lima ofrecen especies marinas en peligro de extinción

Un 30% de pescaderías en Lima Metropolitana continúan ofreciendo especies vulnerables como el tiburón diamante y el tollo de leche, poniendo en peligro los ecosistemas marinos y el futuro de las pesquerías locales.

A pesar de los avances en la comercialización responsable, la falta de información sobre el origen y los métodos de captura de los recursos marinos sigue siendo un obstáculo significativo para garantizar la sostenibilidad en el sector pesquero.

El "Reporte de Monitoreo de Prácticas de Comercio Responsable de Pescado en Lima Metropolitana", elaborado por REDES-Sostenibilidad Pesquera, revela tanto avances como retos persistentes en la comercialización de pescado en la capital peruana.

Mientras que los supermercados y pescaderías han logrado importantes progresos en la identificación de especies y el cumplimiento de ciertas normativas, la venta de especies vulnerables sigue ofertándose en los negocios que comercializan sus productos a través de delivery y plataformas digitales.

Las pescaderías aún ofrecen especies vulnerables

El informe, que monitoreó 33 supermercados y 40 pescaderías durante los meses de junio y julio de 2024, deja claro que, aunque el 100% de los supermercados y el 95% de las pescaderías identifican correctamente las especies que comercializan, la situación se complica cuando se analiza la sostenibilidad de esas especies. Un 30% de las pescaderías, particularmente aquellas que operan en el ámbito digital, siguen ofreciendo especies vulnerables como el tiburón diamante y el tollo de leche. Estos peces, catalogados como vulnerables o en peligro de extinción, son esencialmente inadecuados para su comercialización, debido al impacto negativo que su captura tiene sobre los ecosistemas marinos.

Según Jhonatan Acuña, coordinador del programa de comercialización responsable de REDES-Sostenibilidad Pesquera, “La ausencia de información sobre el origen y el método de captura limita la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas. Esta falta de trazabilidad hace que los pescadores y comercializadores sigan vendiendo especies vulnerables sin conocer o sin medir las consecuencias que esto implica.”

El reporte también destaca que más del 90% de los establecimientos, tanto supermercados como pescaderías, no proporcionan detalles sobre cómo y dónde fueron capturados los productos marinos que comercializan. Esta falta de información es atribuible principalmente a que los proveedores no suministran estos datos, bien sea porque no se les exige o porque no cuentan con los registros necesarios. Esta brecha informativa no solo afecta a los consumidores, sino que también contribuye a la perpetuación de prácticas de pesca irresponsables que ponen en riesgo la biodiversidad marina.

“Es fundamental que trabajemos en conjunto para mejorar el conocimiento sobre el origen de los productos marinos y asegurar que todos los actores de la cadena de suministro, desde los pescadores hasta los comerciantes, tengan acceso a información clara sobre el origen y los métodos de captura de estos recursos.”, agregó Acuña.

Supermercados se alinean a las normas

En el ámbito de los supermercados, los resultados son más alentadores. El informe revela que el 97% de los supermercados no venden especies vulnerables, y el 100% cumple con las normas sobre las tallas mínimas de captura. Esto refleja un esfuerzo significativo por parte de los grandes establecimientos para alinearse con las normativas internacionales sobre pesca responsable, lo cual es crucial para la sostenibilidad de los recursos marinos.

Estos avances representan una oportunidad para que más actores comerciales se sumen a la causa de la pesca responsable. La implementación de prácticas de comercio sostenible no solo contribuye a la conservación de los ecosistemas marinos, sino que también agrega valor a los productos y mejora la competitividad de los establecimientos que adoptan estas medidas.

De acuerdo con Acuña, “A medida que crece la demanda de productos de origen sostenible, aquellos que implementen prácticas responsables estarán mejor posicionados en el mercado, no solo por el valor agregado de sus productos, sino también por la confianza que generan en los consumidores.”

Educación y sensibilización para un consumo responsable

El reporte también subraya la necesidad urgente de aumentar los esfuerzos educativos y de sensibilización en torno a la pesca responsable. Solo el 50% de los supermercados y el 10% de las pescaderías en Lima están promoviendo activamente la pesca responsable a través de mensajes educativos. Esto representa una oportunidad significativa para mejorar el conocimiento de los consumidores y permitirles tomar decisiones informadas.

“Es crucial que tanto las pescaderías como los supermercados implementen medidas efectivas para mejorar la información que proporcionan a los consumidores, detallando no solo el origen de los productos, sino también los métodos de captura. Esto permitirá que los consumidores desempeñen un papel activo en la promoción de prácticas responsables.”, afirmó Acuña.