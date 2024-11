Presidente de Anitra asegura que 20.000 buses dejarán de circular durante APEC 2024: “Este gobierno no ha entendido en tres paros"

Diversos transportistas, junto con gremios multisectoriales, han convocado un paro nacional programado para los días 13, 14 y 15 de noviembre, coincidiendo con la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La protesta, que se llevará a cabo de manera pacífica en rechazo a la extorsión y el sicariato, contará con el respaldo de diferentes sectores. En ese contexto, Martín Valeriano, representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), confirmó que su gremio se sumará al paro y reveló que la movilización involucrará aproximadamente 20.000 unidades de transporte público a nivel nacional.

— ¿Cuáles son las principales demandas que los gremios de transporte exigen durante el paro?

Desde el 26 de septiembre hemos planteado un pedido relacionado con la inseguridad y la ola de extorsiones por parte de los sicarios que está afectando a nuestro sector de transporte urbano, especialmente los cobros de cupo. (...) Exigimos al Gobierno y al Legislativo, como lo hemos hecho anteriormente, la derogación de la Ley 32108, que otorga a las organizaciones criminales más viabilidad y beneficios. (...) Además, hemos solicitado el archivo del proyecto de ley sobre terrorismo urbano, el cual, hasta el momento, no ha sido archivado, sino que simplemente le han cambiado el nombre.

— ¿Qué gremios y asociaciones de transporte se están sumando al paro nacional?

Más de 300 gremios y organizaciones sociales de diferentes puntos del país participarán en este paro, que se llevará a cabo de manera pacífica. Como institución, pedimos a todos los participantes y a la población en general que respeten el carácter pacífico de la movilización, tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Hemos marchado siempre dentro de lo que nos permite la Constitución, ejerciendo nuestro derecho a defender lo que nos corresponde. Hoy luchamos bajo una sola bandera: la bandera de la seguridad, la bandera de salvar vidas humanas.

— ¿Qué otros sectores participarán de la protesta?

Bueno, los sectores como las bodegas. Imagínense, hemos llegado al extremo de que incluso los comedores populares están siendo extorsionados. No solo ellos, también se sumarán a la protesta las MYPES, los vehículos menores, los panaderos, los farmacéuticos y los trabajadores del sector gastronómico, como los restaurantes, que igualmente son víctimas de extorsión. En cifras generales, todos los sectores están expuestos al cobro de cupos y a la amenaza de muerte si no pagan. En definitiva, todo el pueblo peruano, los 32 millones de peruanos, estamos expuestos a esta situación.

— ¿Qué empresas de transporte participarán en el paro?

Todos los sectores. Así como el paro del 26 de septiembre, donde se paralizó el 98%, aproximadamente más de 20.000 unidades van a paralizar. Pedimos mil disculpas a la población por la acción que estamos tomando, pero no somos resueltos por este Gobierno incapaz de resolver los problemas de la ciudadanía por temas de inseguridad y las muertes siguen incrementando. La respuesta rápida la tenemos de los sicarios. Necesitamos que el Gobierno tome las acciones correspondientes, si no que dé un paso al costado.

— El vocero de Dina Boluarte llamó “traidores de la patria” a quienes convoquen protesta durante la cumbre APEC. ¿Cómo toma estas declaraciones?

Nosotros creemos que todos los recursos de afuera son bienvenido y es bueno, pero que no nos tilden de traidores el vocero de la Presidencia. Yo creo que ante esta protesta los traidores son ellos porque ellos están para velar por la seguridad del orden interno, la vida de los ciudadanos y hasta el momento, pues no lo hacen. Nosotros creemos que ellos son los traidores porque hacen caso omiso.

— ¿Qué medidas específicas le exigen al Gobierno los gremios de transporte durante el paro? ¿Están abiertos a una mesa de diálogo?

Este gobierno no entendió en tres paros el diálogo, entonces creemos difícilmente que vayamos a llegar. Pero nosotros estamos trabajando en una propuesta multisectorial de las organizaciones gremiales de diferentes rubros para presentar una propuesta al Gobierno, a este o al próximo porque creemos que este Gobierno no va a durar mucho y de repente no llega al 2026 así que tenemos una propuesta para los otros. Ayer hemos hecho el primer fórum de las diferentes organizaciones, diez organizaciones gremiales de todo el país a cargo de los ronderos urbanos de Cajamarca en donde más o menos se da una propuesta basado en eso, a que también implementen las rondas urbanas acá en Lima. Para iniciar en la alcaldía. Los alcaldes, los municipios, conjuntamente con el personal de serenazgo que articulen con estas rondas urbanas que se pueda dar una propuesta de que participe la población ante la inseguridad.

— ¿Proponen rondas en Lima?

Sí. Así como en Cajamarca, que articulen con los municipios luego ya con los gobiernos regionales. Hay una ley de seguridad ciudadana a nivel nacional en donde uno de sus artículos habla de las acciones multisectoriales de las autoridades. Llámense al INPE, la Policía Nacional, Poder Ejecutivo, Legislativo, Gobiernos regionales, los alcaldes. Todas las instituciones del Estado incluyendo la Defensoría del Pueblo para trabajar en una Mesa Multisectorial y dar solución a problemas y obviamente porque no la sociedad civil, pero en este caso nosotros como gremio vamos a trabajar en una mesa para plantear esa propuesta que sean convenible ante la inseguridad. Obviamente todavía están trabajando los asesores para ver de qué manera podemos llevar propuestas viables a dar la solución de la delincuencia que atemoriza a los peruanos.

— ¿Qué ruta realizará la movilización de este 13 de noviembre?

Estamos evaluando para ver donde va a ser, pero no nos vamos a dirigir al Congreso, será a otro lugar y ya lo daremos a conocer en estos días, pero la concentración probablemente va a ser en la plaza de San Martín o en la Plaza de Mayo.