Coronavirus en Perú: Gobierno lanza protocolo para el regreso a las playas

Las visitas a las playas del litoral y riberas de ríos y lagos para la recreación o el descanso ya se encuentran permitidas en todas las regiones que se hallan en el nivel de alerta moderado frente al Covid-19, a excepción de tres provincias calificadas en nivel alto: Chanchamayo (región Junín), Chincha (Ica) y Sullana (Piura).

Debido a ello y en vista de que la población ya está visitando estos espacios públicos, el Ministerio de Salud (Minsa) estableció un protocolo para evitar contagios de Covid-19. Entre las medidas están horarios de permanencia, flujos de tránsito, distanciamiento físico y el uso de la doble mascarilla. Los gobiernos locales que cuenten con balnearios en su jurisdicción deberán asegurar la buena calidad del agua, contar con servicios higiénicos, lavaderos de manos, así como el cumplimiento de normas de salubridad.

En esa línea, el director ejecutivo de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria de la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, Luis Quiroz, indicó que se ha coordinado la instalación de cuadrículas especiales que permitan un adecuado distanciamiento social en las playas.

“De acuerdo a la norma, estas cuadrículas deben tener 4x4 metros y entre ellas debe haber una separación de otros 3 (metros)”. Añadió que este protocolo se va a replicar en todas las playas a nivel nacional.

Medida. El personal de salud debe tener las dos vacunas. Foto: Oswald Charca/La República

Por otro lado, el Gobierno también estableció las nuevas medidas de prevención que regirán a partir de mañana, hasta el 14 de noviembre. Entre las nuevas disposiciones contenidas en el DS 167-2021-PCM, se indica que los trabajadores de salud deberán estar completamente inmunizados para cumplir sus labores de manera presencial desde el 15 de noviembre.

Asimismo, se señala que las tres provincias que se mantienen en alerta alta: Chanchamayo (Junín), Chincha (Ica) y Sullana (Piura), tendrán inmovilización social de 11:00 a.m. a 4:00 a.m. En tanto, el toque de queda para las demás regiones seguirá de 2:00 a.m. a 4 a.m.

De igual forma, se amplió el estado de emergencia y la emergencia sanitaria a nivel nacional, a partir del lunes 1 hasta el martes 30 de noviembre.

Viajes desde el exterior

Y los peruanos y extranjeros que lleguen a nuestro país tendrán que acreditar la inmunización completa contra el Covid-19 lograda 14 días antes de abordar en su punto de origen, o deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas. En tanto, los menores de 12 años solo necesitan estar asintomáticos para abordar.

Por otro lado, los vuelos procedentes de Sudáfrica continúan suspendidos hasta el 14 de noviembre.

Tienen 1.171 pacientes en Villa Panamericana

A la fecha, 1.171 personas, la mayoría entre los 31 y 64 años de edad, son atendidas en la Villa Panamericana, lo que representa una ocupación de camas de 73%, informó Essalud.

De este universo, alrededor de 678 han recibido la primera dosis o tienen la vacunación completa, lo que evitó que tuvieran cuadros graves de la enfermedad.

Del total de pacientes, 637 son mujeres y 534 son hombres adultos. También hay 128 niños menores de 10 años.