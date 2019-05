Identidad sexual: en el Perú hay 172 juicios por cambio de género y nombre en DNI

En el 2017, Leyla Huertas empacó sus maletas para irse de Lima a Huaraz. Estaba dispuesta a invertir su dinero y tiempo para el cambio de su nombre y género. Desde la infancia siempre se sintió una niña, pero por años vivió en un cuerpo de un hombre que no sintió como suyo y con un nombre que evita mencionar.

Debido a la menor carga procesal, Áncash es una de las regiones donde las personas LGTBI prefieren iniciar un juicio con la finalidad de que se reconozca el cambio de nombre y sexo por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En el caso de Leyla Huertas, esta institución se opuso a su cambio de nombre y género en primera y segunda instancia.

En la primera, el Reniec cuestionó el lugar donde se llevaba el juicio (Leyla vivía en Lima y no en Huaraz). En segunda, el juez dispuso que el litigio se lleve en Lima. En uno de los argumentos del Reniec para oponerse al pedido de Leyla, señaló que con el cambio de género podría afectarse el derecho a la información real en contra de terceros. “Asumió que yo quería el cambio de identidad para perjudicar a terceros. Me dijeron prácticamente que podía ser una estafadora”.

Leyla ha sido objeto de burlas o discriminación en hospitales y bancos al tener un DNI con la foto de mujer, pero con el nombre y sexo masculino. También le ha traído problemas para desarrollarse profesionalmente. Acabó la carrera de ingeniería ambiental, pero no la ejerce ya que no tiene título con su nombre actual.

En un hospital de Essalud el médico, al ver el DNI, la llamó por su nombre y apellido. Levantó la voz y le dijo: “Señor Huertas”, de forma despectiva. “Los caprichos del Estado por hacernos la vida más difícil nos están matando, nos quitan oportunidades, nos quitan ciudadanía, nos exponen a burlas, les dan herramientas a las personas que quieren violentarnos, que Reniec deje de apelar”.

Apelación del Reniec

En el Perú, el nombre y sexo en el DNI pueden variar solo por sentencia judicial. Según la Procuraduría Pública del Reniec, existen 172 demandas ante el Poder Judicial a nivel nacional para dos tipos de procesos: uno solo para el cambio de nombre con contexto sexual y otro para el cambio de nombre y género a la vez.

Solo para el cambio de nombre con contexto sexual hay 66 demandas. En cuanto a cambio de nombre y género a la vez hay 106 procesos judiciales.

En los casos de cambio de nombre, el Reniec no apela porque el artículo 29 del Código Civil le da al juez la facultad para resolver este requerimiento del ciudadano, explica Nelly Paredes, procuradora de esta institución. “En los cambios de género sí apelamos porque no hay normativa que regule esos requerimientos. Tenemos la obligación de actuar al amparo de la ley”, dice. La Defensoría del Pueblo ha pedido que el Congreso apruebe una Ley de Identidad de Género.

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos, indicó que urge contar con una legislación compatible con los estándares fijados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permita a las personas registrar la identidad de género con la que están a gusto, y que este proceso no sea estigmatizante. Según dijo, la Defensoría ha pedido al Reniec no apelar los procesos judiciales, pero esta se avala en que está en su derecho de hacerlo.

Mientras que no haya una Ley de Identidad de Género, remarcó que se necesita una decisión del más alto nivel entre el Reniec y el Ministerio de Justicia para evitar la apelación. “Falta un nivel de decisión más importante que le dé la seguridad plena al Reniec y a sus procuradores que no apelar no va a significar una falta administrativa ni ninguna responsabilidad posterior”, aseguró.

Cabe señalar que el Reniec ya ha modificado el nombre y sexo (en el DNI) de Néstor Cárdenas Calderón y Sergio Vinicio Cava Goicochea, quienes ahora son Naaminn y Fiorella. ❖

la clave