Mark Vito, conocido por ser el exesposo de Keiko Fujimori, inició el 2025 con una noticia inesperada: el fin de su romance con Sofía Chirinos, estudiante de Derecho 27 años menor que él. La relación, que se hizo pública en 2024 tras un ampay difundido por 'Magaly TV, la firme', llegó a su fin de manera amistosa y sin conflictos, según reveló el empresario en un video publicado en sus redes sociales el pasado 2 de enero.

En el video, Mark explicó que la decisión fue tomada tras una conversación sincera y madura entre ambos, dejando claro que no hubo infidelidades ni discusiones. “Este 2025, empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad ni discusiones por ninguna de las partes”, afirmó, mientras su voz se quebraba al compartir su experiencia emocional.

¿Qué dijo Mark Vito sobre su ruptura con Sofía Chirinos?

Mark Vito no contuvo las lágrimas al hablar de Sofía Chirinos, a quien describió como una persona especial en su vida. “Quizá porque soy un imbécil... Sofi no es una en un millón, es una en un billón. Ella me hizo sentir nuevamente y me puso como prioridad en la vida”, declaró visiblemente afectado.

Además, el ahora tiktoker expresó su gratitud hacia Sofía, reconociendo que siempre le tendrá un aprecio especial. “Quería desearle toda la felicidad del mundo que seguramente ella merece y tomarme un minuto para agradecerles a todos ustedes que nos han apoyado en nuestra relación”, dijo, concluyendo su mensaje con un agradecimiento a sus seguidores.

Mark Vito comienza una nueva etapa en su vida

El exesposo de Keiko Fujimori también explicó que la ruptura fue resultado de una conversación abierta sobre el futuro de la relación. “Simplemente, hubo una conversación abierta, sincera y madura, donde conversamos a dónde va nuestra relación y decidí no seguir...”, confesó.

A pesar de la separación, Mark Vito destacó que mantiene un profundo respeto y cariño por Sofía Chirinos, a quien le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida.