El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se enfrenta a un inicio de año complicado debido a la situación de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. A pesar de la visita del presidente Joan Laporta a la Ciudad Deportiva, la incertidumbre persiste en el club catalán.

En una rueda de prensa marcada por la tensión, Flick se convirtió en la primera voz oficial del Barça en abordar el tema, y dejó claro que su enfoque principal es preparar al equipo para el próximo partido. La situación de los jugadores no es fácil, pero el técnico se muestra optimista ante la posibilidad de que puedan ser inscritos.

La visita de Joan Laporta y la situación actual

Joan Laporta, acompañado de otros directivos, llegó a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para tratar de resolver la situación de las inscripciones. Sin embargo, Flick tuvo que salir ante los medios para dar explicaciones, lo que refleja la presión que enfrenta el club.

"No quiero hablar mucho de este tema. No es mi trabajo. Mi trabajo es preparar al equipo para el próximo partido. Hoy mismo he hablado con el presidente, acompañado de su núcleo de confianza, está en la ciudad deportiva, y tengo la confianza absoluta con el club ", afirmó el entrenador.

Eso sí, enfatizó en que este embrollo es ciertamente incómodo, pero están seguros que podrá resolver cuanto antes. "Las cosas son como son. No estamos contentos, ni yo ni los jugadores -Olmo y Víctor-, pero somos profesionales y lo aceptamos. Como he dicho, confiamos en el club", añadió.

El estado anímico de los jugadores

Flick reconoció que tanto Dani Olmo como Pau Víctor están pasando por un momento complicado. "La situación no es fácil", expresó el técnico, quien destacó que ambos jugadores desean contribuir al equipo. A pesar de la tensión, Flick aseguró que, si se logra la inscripción, los futbolistas estarán listos para jugar en el próximo encuentro.

Documentación presentada a la Liga

El FC Barcelona ha presentado la documentación necesaria a la Liga para intentar regularizar la situación financiera del club. Según fuentes oficiales, se han acreditado los primeros pagos de inversores árabes, lo que podría permitir al Barça volver a la norma 1:1 del fair play financiero. Sin embargo, la Liga aún no ha dado su visto bueno, lo que mantiene a Olmo y Víctor sin inscripción.

La estrategia de Laporta ante la adversidad

Laporta ha optado por invocar el artículo 130.2 del reglamento de la RFEF, que permite inscribir a los jugadores bajo circunstancias de "fuerza mayor". Esta estrategia busca sortear las restricciones actuales y asegurar que Olmo y Víctor puedan ser parte del equipo. Fuentes del club han afirmado que se utilizará "la modalidad que sea" para lograr la inscripción de los futbolistas.

La situación sigue siendo incierta, y el club espera una respuesta oficial de la Liga o la RFEF. Mientras tanto, Hansi Flick se mantiene enfocado en su labor como entrenador, confiando en que la situación se resolverá favorablemente para el equipo y los jugadores involucrados.