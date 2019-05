Rímac: Hombre quemó el auto de su vecino porque se burlaba de él [VIDEO]

Un hombre, identificado como Apolinario Hualla Guillén, fue detenido por la Policía, luego de que incendiara el auto de su vecino, Jorge Olcese Méndez, en el Rímac. El detenido aceptó su culpa y afirmó que se trataba de una venganza.

La madrugada del último lunes, una cámara de seguridad captó el momento en que Apolinario Hualla se acerca hasta el vehículo, estacionado en la cuadra tres del jirón Libertad, le echa combustible y le prende fuego.

Tras ver el video, el agraviado pudo reconocer a su vecino como el autor del hecho y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) procedieron con su detención.

Hualla, quien se dedica a la venta de anticuchos, dijo a los efectivos del Rímac que quería vengarse de Jorge Olcese, pues promovía las burlas e insultos hacia su persona.

“La vez pasada, yo transitaba cuando él estaba con su grupo y me dijo: “Pasa, mi amor”. Lo conozco hace años. Una vez tuvimos un problema y desde esa vez me viene molestando. Me viene ‘jodiendo’, me dice: serrano, cholo, cabro”, declaró Hualla.

El dueño del auto siniestrado, Jorge Olcese Méndez negó la acusación de su vecino. "El señor aduce que yo lo lo molesto, que yo lo hostigo y es mentira [...] Con el señor no tengo comunicación de ningún tipo, incluso, la que vive en esa cuadra es mi mamá y yo dejo mi carro ahí", mencionó.

Ahora, Apolinario Hualla será procesado por el presunto delito contra la seguridad pública. El Ministerio Público se encargará de evaluar caso.