Piura: detectan perjuicio económico en obra de seguridad ciudadana de distrito de Bellavista

La Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, en Piura, solicitó una pericia contable a la obra de seguridad ciudadana del distrito de Bellavista en la provincia de Sullana ejecutada por la anterior gestión del CPC Segundo Aguilar.



El resultado de la pericia contable reveló que hubo un perjuicio económico de más de 200 mil soles en agravio de la comuna distrital. La obra se realizó por Obras por Impuesto y costó más de 9 millones de soles.



Según la fiscalía, el expediente técnico ha sido plagiado de la municipalidad de Virú, en La Libertad, situación que ha dado lugar a un perjucio económico de 223, 970.00 soles que afecta las arcas de la municipalidad.



Peor aún, del total de cámaras instaladas en todo el distrito solo funcionan siete y el resto están inoperativas, debido a una serie de observaciones que no han sido subsanadas.



La Fiscalía Anticorrupcción investiga al exalcalde de Bellavista, Segundo Aguilar Seminario, y sus exfuncionarios; así como representantes de la empresa Optical Networks-a cargo del proyecto-, por los delitos de peculado, colusión y omisión de actos funcionales.



El perito César Benites concluye que sí hubo perjuicio de 223, 970.00 soles, que es el valor del expediente de obra, el cual “no correspondía ser pagado, pues no era original”, sino un plagio.



En tanto, Segundo Aguilar se defendió indicando que el expediente fue elaborado por la empresa a cargo del proyecto y revisado por los funcionarios de confianza de la municipalidad distrital quienes al parecer no se percataron del plagio.