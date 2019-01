Benavente no tendrá oposición en el consejo regional

Jorge Luis Segura Ttito, consejero regional de Acción Popular, fue elegido como presidente del Consejo Regional del Cusco con 12 votos. Segura derrotó a Eduardo Vargas Troncoso, de Democracia Directa, gracias a los votos de los cuatro legisladores del movimiento regional Tawantinsuyo.

Los cuatro consejeros del grupo que tiene como símbolo la bandera cusqueña rompieron el acuerdo con Democracia Directa de conformar un bloque de oposición. Decidieron unirse a Acción Popular (AP) para conformar la lista -con Lizeth Alexandra Auccapure Humpire como vicepresidenta- que ganó la elección.

Con ello entregaron el manejo del Legislativo al oficialismo. Un cambio que facilita las cosas al gobernador Jean Paul Benavente, que apenas cuenta con tres consejeros acciopopulistas.

RUPTURA Y MOLESTIA

El consejero Juvenal Ormachea Soto cuestionó que sus colegas tawantinsuyanos hayan roto el acuerdo de ambos grupos políticos, que en segunda vuelta impulsaron el voto blanco y viciado. "Hubo un pacto y me sorprende que Tawantinsuyo no haya cumplido ese acuerdo", dijo Ormachea.

Atrás quedó aquella mañana del 20 de noviembre de 2018, cuando los líderes de ambos grupos, Werner Salcedo Álvarez y Jejosnovara Cervantes, anunciaron que anularían sus votos porque ninguno de los dos postulantes de la segunda vuelta era una buena alternativa.

Ormachea consideró que el Consejo en manos del oficialismo rompe "el principio de equilibrio de poderes".

El excandidato regional Werner Salcedo fue más duro y consideró que detrás del cambio de rumbo de Tawantinsuyo hubo una negociación con el gobernador Jean Paul Benavente. "A todas luces hubo alguna negociación. Ustedes deben saber qué pasa cuando se tiene un partido familiar o cuando hay un partido-empresa", dijo en alusión a Cervantes.

Salcedo Álvarez además dijo que se sintió usado por Cervantes solo para negociar alguna prebenda en el Gobierno Regional del Cusco.

Por su parte, la consejera de Tawantinsuyo y vicepresidenta del Consejo, Lizeth Alexandra Auccapure Humpire, sostuvo que aquel acuerdo entre los líderes no tuvo respaldo de los consejeros ni la organización política.

Añadió que los legisladores de Tawantinsuyo ahora obedecen los mandatos de la ciudadanía y no de un grupo político. "Ya se habló con quien dirige del partido, está al tanto de esto. Cuando se hizo una conferencia de prensa para anunciar una alianza, los consejeros no estaban de acuerdo con algo que no conocían", precisó.

Sostuvo que formar parte de la lista de Acción Popular no los convierte en oficialistas ni evitará que cumplan su labor fiscalizadora.

PROMESA DE PRESIDENTE

El presidente del Consejo Regional, Jorge Luis Segura, anunció que trabajará para recuperar la confianza de la ciudadanía y devolverle "el principio de autoridad" que perdió el Legislativo en las anteriores gestiones regionales.

"Debemos devolver la confianza que se perdió. Es necesario mencionar que se debe continuar con todo lo bueno que pudo pasar en el Consejo y también debemos mejorar muchas otras cosas en beneficio de la región Cusco", dijo.

Además dijo que priorizarán en la agenda los proyectos de ordenanza presentados por el gobernador Benavente para convertir cinco direcciones en gerencias e instaurar un área que se haga cargo de prevenir actos de corrupción y vigilar el uso de los recursos públicos.

Asimismo, dijo que revisarán los informes de las comisiones que investigaron las irregularidades denunciadas en la gestión del exgobernador Edwin Licona. Eso debido a que varios casos "quedaron en nada" y hubo acusaciones de blindaje de algunos exconsejeros a Licona.