Cuidado con la cena navideña

Arequipa. ¿Quién no disfruta de una buena presa de pavo, pollo o chancho en las fiestas de Navidad? De más está preguntar por el panetón y la taza de chocolate caliente. La Navidad no significa comida, pero esta fecha es en la que más alimentos se ingieren sin medir las consecuencias: subir de peso entre uno y tres kilos, hasta acabar en el hospital por una severa indigestión.

Pocos son los que se preocupan de cuánta comida pueden ingerir y, peor aún, de qué tipo de alimentos mezclar. Los nutricionistas son los expertos, quienes recomiendan cómo no sufrir indigestión o sobrepeso.

Todo ser humano necesita de energía, la que nos proporcionan los alimentos para vivir. Estos contienen calorías (unidades de energía). Si consumes más calorías de las que tu cuerpo necesita, obviamente aumentarás de peso. Ahora si consumes más comida de la que tu organismo requiere o puede procesar, como resultado el aparato digestivo comienza a fallar.

La nutricionista Youmi Paz Olivas explica que los comensales deben primero tomar en cuenta el horario. La costumbre manda que la cena navideña sea a las 00:00 horas. Es tradición para muchas familias que los platos en la mesa tengan una pieza de pavo, puré de papa, ensalada rusa —en algunos casos arroz— y, para ayudar "a que baje" lo consumido, una bebida (alcohol, gaseosa, chocolate, etc.). Satisfecho, el comensal se va a dormir sin saber que está obligando a su organismo a trabajar el doble.

"Se recomienda que si va a comer, lo haga entre las 8 y las 10 de la noche; de manera que el aparato digestivo pueda trabajar en el procesamiento de los alimentos y así evitar indigestión", sostuvo Paz.

Además, recomendó no mezclar los carbohidratos, como la papa y el arroz, junto a la presa de carne. Ambos pueden ser reemplazados por una ensalada de preferencia sin salsas como la mayonesa, que contiene bastante grasa. Por esto, lo mejor es guardar el panetón y el chocolate para el día siguiente.

Comer despacio y masticar bien también son el secreto, pues la primera fase de la digestión está en la boca, lo que produce una sensación de saciedad. El consumo de líquidos es importante, pero no solo en la noche, sino durante el transcurso del día.

Paz Oliva refiere que un ser humano en promedio necesita entre 1800 y 2000 calorías en un día, que se deben repartir en el desayuno, almuerzo y cena. Sin embargo, solo la comida navideña puede agregar el total de calorías que requiere, afectando su salud.

La resaca navideña

Así como la ingesta de alcohol produce resaca, el exceso de comida también afecta el organismo. Hay dolor de cabeza, un vientre abultado, malestar estomacal y problemas para conciliar el sueño.

El nutricionista Heber Falcón explica que el efecto de la comida es diferente según la edad y la condición de cada persona. Por ejemplo, un adolescente puede comer gran cantidad de grasa y no sentir ningún malestar, pero un jovencito de 20 años, que no lleva una buena nutrición o tiene una vida carente de actividad física, no la pasará tan bien.

"Hay personas que comen palta con leche y panetón, y no pasa nada. Sin embargo, si tengo más de 20 años y durante la universidad no me alimenté bien, debo tener cuidado para no sufrir de una gastritis o un trastorno digestivo después de las comidas", resaltó.

Para reducir el daño por la ingesta de alimentos, es preferible, por ejemplo, sacarle la piel al pavo o pollo y no pedir más aderezo ni el "juguito" del guiso. El uso del orégano también ayuda a la digestión.

No obstante, si no tomó precauciones y se dio el banquete de su vida, lo mejor que puede hacer es tomar enzimas digestivas como la Sal de Andrews o Frutenzima, y salir a caminar.

Por la noche, el aparato digestivo trabaja más que en la mañana; por ello, se le hace difícil procesar los alimentos.

En cualquiera de los casos, lo recomendable siempre será reconocer la condición de su organismo, no importa si tiene sobrepeso o no, pues una indigestión puede atacar a cualquiera y producir hígado graso.