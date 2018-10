Cannabis medicinal: Minsa y colectivos logran acuerdos

La publicación del reglamento de la Ley del Cannabis Medicinal es una promesa pendiente del Ejecutivo. El plazo de tres meses para recibir propuestas y elaborar el proyecto de reglamento finalizó en agosto.

Pero hay algunas buenas noticias. El 13 de agosto, la ministra de Salud, Silvia Pessah, se reunió con la Federación de Colectivos de Cannabis Medicinal (Fecame) y llegaron a algunos acuerdos.

Uno de los puntos más criticados por los colectivos en el proyecto de reglamento -que el Ejecutivo publicó el 16 de mayo pasado- era el referido al límite de 0,5% de THC (componente psicoactivo del cannabis) en la preparación del aceite medicinal. Con esta limitación, pacientes con patologías como cáncer terminal o fibromialgia no podían ser beneficiados porque requieren dosis más altas.

Sin embargo, la ministra Pessah se comprometió a tres cosas, según la Fecame: ya no habrá el límite de 0,5% de THC y la dosis será una decisión del médico. Como segundo punto, ahora no será necesario que médicos con especialización receten cannabis medicinal como lo disponía el proyecto de reglamento. Y como tercer punto, se acordó que no se le pedirá a los pacientes antecedentes penales ni psiquiátricos para ingresar al registro nacional de usuarios.

AÚN inaccesible

Sin embargo, pese a estas modificaciones, el cannabis medicinal seguirá siendo inaccesible para los pacientes, pues su costo continuará elevado.

Sandra Ramírez, presidenta de la Fecame, dice que con el proyecto de reglamento del cannabis medicinal se alienta la importación y no la elaboración local, pues es considerada como sustancia fiscalizada. Además, se pone como condición que la vigencia de la receta sea de tres días.

Pedro Wong, químico farmacéutico y asesor de la Fecame, explica que el cannabis está en la lista de sustancias más fiscalizadas al igual que la cocaína, la morfina y la petilina, lo que desalentará su venta. "Eso es perjudicial porque esas sustancias son controladas tanto por la Digemid como la PNP, lo que trae como consecuencia que ninguna persona tenga acceso". Según dijo, solo el 0,33% de peruanos tienen acceso a medicamentos fiscalizados a través de las farmacias.

"Hemos propuesto que el cannabis no sea sujeto a fiscalización sino que sea concebida como un medicamento más".

Wong explica que las farmacias no se animan a vender sustancias controladas porque pueden ganarse un proceso penal y ser acusadas de tráfico ilícito de drogas. Indicó que el proyecto desalienta la producción nacional de cannabis pues los laboratorios tendrán limitaciones. ❧