Miraflores: captan a sujeto agrediendo a mujer en plena calle [VIDEO]

La cuadra 18 de la avenida Angamos, Miraflores, fue el escenario de un nuevo acto de violencia de género. Un sujeto, aún no identificado, fue captado golpeando a una mujer en plena calle.

En un video difundido en Twitter, se ve cómo la víctima pide ayuda a gritos, mientras es golpeada por el sujeto. Ante ello, los transeúntes de la zona intervienen a su favor e increpan al agresor, quien al parecer estaría bajo los efectos del alcohol.

"Estás zampado y le has golpeado", reclamó un hombre al sujeto que huye del lugar sin dar explicaciones y sin remordimientos, tras ver que la cámara de un celular había captado todo su accionar.

Otro de los testigos que ayudó a la mujer también increpó al hombre y le dijo: "Te he visto cómo le has golpeado desde la otra cuadra y por eso, he regresado, para ayudarla".

La mujer se negó a ser llevada a un hospital y se quedó llorando en la referida zona de Miraflores. En el video difundido en Twitter, ella pide que su rostro sea cubierto para reservar su identidad. Además, dijo tener temor a denunciar al sujeto.