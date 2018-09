Marcos Hinojosa está a punto de ser separado de Arequipa Renace

Visiblemente irritado, el líder de Arequipa Renace, Alfredo Zegarra, declara después de una dura entrevista en RPP. Con nosotros pierde los papeles y aunque lo niegue mil veces, resulta difícil creer que esta vez vaya a deslindar sus vínculos con el cuestionado exfuncionario Marcos Hinojosa. Tampoco sabe cómo negar la coincidencia de que 300 trabajadores municipales salgan de vacaciones para hacer campaña.

Seguro ya se enteró de la nota que publicamos (ayer) sobre el señor Marcos Hinojosa...

¿Qué voy a decir? No sé absolutamente nada.

(Le explicamos el contexto del informe publicado ayer en La República).

Que responda el señor Hinojosa y que pague.

Él también está dirigiendo la campaña...

No, un momentito, un momentito, no está dirigiendo la campaña para nada.

Pero nosotros lo vemos en los mítines y movilizaciones.

Él no dirige nada. Él será un militante, estará en algunas marchas. Pero jamás dirige nada. Por favor. Él no es cuadro directivo. En este momento está a punto de ser separado del movimiento.

¿Por qué?

Porque mientras no se aclare su situación debemos tener muchas reservas con él. Alguien dice que es jefe de campaña ¿¡Qué!? Cómo va dirigir. En provincias tengo mis coordinadores. Te doy todos mis coordinadores de provincias en este momento: Danton Ferro en Caravelí, Franco Navarro en Caylloma, Nicolás Bernal en Castilla, el señor Torres en Cotahuasi, en Mollendo Julio Justo. Yo no entiendo por qué nos quieren involucrar con Marcos Hinojosa. Si él ha cometido un delito, que lo pague y que le caiga todo el peso de la ley.

Usted ha dicho que el que la hace la paga...

Por supuesto, si la hizo y salió mal que la pague. Por qué voy a pagar yo culpas ajenas.

¿Le da la espalda?

No doy la espalda a nadie, simplemente quiero que la verdad y la ley se impongan. Tú no puedes defender lo indefendible. Pero que le comprueben. Que no quede en un chisme.

No es un chisme, hay pruebas y testigos.

¿Sería prueba que te acuse que te he dado 10 mil soles?

Tal vez lo de hoy (ayer) refuerce la idea...

Bueno, tiene que haber una prueba fehaciente. Pero si hubiéramos sabido esto, hace tiempo que hubiera sido retirado. Es más, acuérdense que Hinojosa fue retirado por el audio de la Tía Pocha en mayo, que conste.

Bueno, Omar Candia, candidato el municipio provincial por Renace, está tratando de limpiar su imagen con nuevos asesores.

Eso es imposible. ¿Por qué tiene que limpiar su imagen? ¿Qué tiene mi imagen de malo? ¿Qué sentencia tengo?

Tiene un juicio por el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM)...

No. Todavía el juicio no está instalado.

Dicho sea de paso, usted nos mintió, nos dijo que el juez revirtió todo lo actuado y porque la fiscal no había hecho bien su trabajo.

No he dicho que no encontró nada. Dije que todavía faltan definir algunas cosas.

Solo la función del procurador municipal en el juicio.

Por eso. Pero todavía no se ha iniciado.

Bueno, Nilo Cruz, el principal asesor de Omar Candia, ha indicado que su voto será cruzado. Es decir, que votará por Candia pero no por usted.

No sé, no sé. Simplemente hay alguien que quiere dividirnos y no lo van a conseguir. Por Dios. Divide y reinarás.

Tenemos algunas fuentes muy cercanas a Renace que nos dicen que usted no quería a Candia como candidato, sino al señor Hinojosa.

Por Dios. Oye, ¿estoy hablando con un periodista serio? Entonces, ¿cómo me hablas estupideces? No puede ser, hombre.

¿Por qué se molesta?

Pero no puedes decir eso.

Los asesores del señor Candia están tirándole piedras. Ellos están de acuerdo con la destrucción del domo verde del Palacio de Bellas Artes, por ejemplo.

(Se ríe) En primer lugar, no me estoy molestando. Me estoy riendo. Cómo me puedes decir que íbamos a promover, si Hinojosa ni siquiera estaba propuesto para consejero.

Qué opina sobre lo que ha dicho el señor Candia, que de llegar a alcalde él acataría la decisión del Poder Judicial...

El candidato natural para el municipio de Arequipa era Candia. Porque en la anterior elección yo no tenía que ir a la reelección, yo tenía que postular al gobierno regional y Candia al municipio de Arequipa. Lo que pasa es que Candia no quiso, le correspondía después. Esa es la historia. De dónde me sacan eso. ¿Por qué La República quiere dividirnos?

Usted ha defendido el domo verde.

No estoy defendiendo. Si hay que reestructurar, hay que hacerlo. Yo nunca lo he defendido. Si vamos a demoler, hay que poner otra cosa, no voy a destruir todo lo que hay adentro, que es hermoso.

Los asesores de Candia están contra usted, Nilo Cruz principalmente...

No sé, voy a hablar con Omar o sino haré una conferencia porque eso es tendencioso. Eso ya va para hacernos daño.

No lo decimos nosotros...

No sé, total, siempre hay gente que es enemiga de gestiones. Son cosas que salen de contexto. Aquí hay gato encerrado. Hay una direccionalidad para hacer daño, para fregarnos. Soy sincero. En política no hay coincidencias, no hay casualidades.

Usted dice que en política no hay coincidencias. Entonces no es coincidencia que justo en estos meses muchos trabajadores municipales salgan de vacaciones para hacer campaña.

Pero no ha sido con nosotros, y puedo decirle que también hacen campaña para otros partidos. Hay hasta 5 que están con Javier Ísmodes. Tienen derecho a que tomen sus vacaciones en el mes que quieran.

Pero no es así. Hay una disposición de la gerencia de Recursos Humanos que ha dicho que deben salir entre setiembre y diciembre 300 trabajadores.

Sí, pero hay un rol. La verdad, solamente yo dispongo...

¿Es una coincidencia que 300 trabajadores salgan entre setiembre y diciembre?

No sé, pues. En diciembre qué tengo que ver yo, en diciembre, en noviembre u octubre.

Tal vez estará luchando la segunda vuelta de las elecciones.

¿No dices que no?

El que está poniendo palabras es usted...

Que el señor Cruz no va a permitir que nosotros pasemos. Así me has dicho.