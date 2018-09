"Tía Pocha" ofreció como testigos a Hinojosa y otros funcionarios

Andrea Amparo Tapia Velásquez, conocida como "Tía Pocha", nombró como su testigo al exgerente de Seguridad Ciudadana del Municipio Provincial de Arequipa, Marcos Hinojosa Requena. En la lista también incluyó al exasesor legal Carlos Perea y al actual procurador municipal Juan José Pineda.

De acuerdo al documento presentado por la defensa de la Tía Pocha, Hinojosa hablará sobre las intervenciones que se hicieron al local denominado El Amanecer; en el caso de Pineda, explicará los procesos judiciales que se iniciaron a este local; y Perea dará su versión sobre los trámites que se iniciaron para que este establecimiento tenga licencia de funcionamiento.

Amparo Tapia es procesada junto a sus familiares por el delito de lavado de activos. Se presume que su fortuna se obtuvo con las ganancias del night club El Amanecer, donde se habría practicado el negocio de la prostitución ilegal.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que la estrategia de la defensa de los investigados sería obtener declaraciones que desbaraten la tesis de investigación preparatoria: que en El Amanecer se ejercía el meretricio.

El temor se origina -según las fuentes- porque en las intervenciones de la municipalidad no se consignan indicios de la práctica de la prostitución, como el hallazgo de preservativos. Sin embargo, en una intervención de la Fiscalía en 2016, se encontró estas pruebas, así como profilácticos, carnés de sanidad y copias de DNI de mujeres.

La República buscó al abogado de Amparo Tapia, Eduardo Abril, para preguntar sobre el porqué pusieron como testigos a estos exfuncionarios. El letrado evitó responder. Refirió que el proceso es privado.

Este diario trató de contactarse la tarde de ayer con Hinojosa, Perea y Pineda, empero no hubo respuesta.

hinojosa se defiende

Al mediodía de ayer, Marcos Hinojosa improvisó una conferencia de prensa para aclarar las denuncias que lo vinculan con presuntos cobros de cupos a prostíbulos. Negó cualquier vínculo.

Hinojosa hizo mención a la denuncia hecha por Abdón Rodrigo Cáceres, en carta dirigida a Zegarra en 2015.

La misiva señala que Hinojosa solicitó el cobro de S/ 50 mil y S/ 80 mil a los dueños de locales nocturnos de la avenida Jesús. Hinojosa sostiene que existe animosidad de los dueños, pues sus clausuras afectaron un negocio rentable.

Vale precisar que Rodrigo Cáceres detalló cómo Hinojosa realizaba los cobros en su propia oficina e incluso aconsejaba la hora de apertura y cierre de locales.

Además de esto, su exabogado, Jorge Laurel, en conversación con el gerente de Fiscalización Administrativa de la comuna provincial, Raúl Mejía, señala tener conocimiento del cobro de cupos.

Al respecto, Hinojosa dijo que Mejía tendió una celada a Laurel, quien luego expresó fanfarronadas. "No sé por qué Laurel ha dicho eso, pruebas no ha presentado, legalmente no hay nada", aseveró.

Añadió que Laurel nunca fue su hombre de confianza, a pesar que lo defendió en múltiples investigaciones, como el caso de las motos de Serenazgo y una detención en abril por el presunto delito de peculado de una camioneta de Serenazgo.ß

No se alejará de campaña de Alfredo Zegarra

Marcos Hinojosa negó que el candidato al gobierno regional de Arequipa Renace, Alfredo Zegarra, le haya comunicado su separación de la campaña de dicha agrupación política. Señaló que no dará un paso al costado por decisión propia, salvo por pedido de su líder. Asimismo, negó ser jefe de campaña y confirmó que sí participa como coordinador de algunas actividades proselitistas. Todo esto contrasta con lo que dijo Zegarra el lunes. "Él (Hinojosa) no dirige nada en la campaña", aseguró.

Hinojosa además criticó la labor de Raúl Mejía cuando estuvo a cargo de la fiscalización de los centros nocturnos. Expresó que durante su gestión, se clausuraron locales y cantinas del centro, y los que aún funcionan es porque tienen procesos contenciosos administrativos.