Días antes de la llegada de la menstruación, muchas mujeres notan cambios en nuestro cuerpo. Algunas experimentan hinchazón y sensibilidad en los senos, otras sienten cólicos o dolores abdominales y muchas perciben alteraciones en su estado de ánimo. Pero, ¿qué sucede cuando estas señales aparecen y la regla no llega? ¿Podría tratarse de un embarazo, o hay algo en nuestro organismo que está funcionando de forma distinta? Aquí te ayudamos a resolver esas inquietudes.

¿Por qué no me baja la regla, pero tengo síntomas de menstruación?

La ginecóloga Corina Hidalgo Mori, en diálogo previo con La República, señaló que la principal causa de un retraso en la menstruación suele ser un embarazo. Por esta razón, es fundamental realizar una prueba para confirmarlo. Si el resultado es negativo, es necesario investigar más a fondo, ya que "una irregularidad o alteración hormonal también podría ser la razón", comentó.

En el caso de una paciente en edad fértil que nunca ha tenido su menstruación, se deben descartar posibles malformaciones uterinas o problemas en los órganos reproductivos. Por otro lado, si se trata de una mujer que ya ha tenido menstruaciones regulares, pero ahora su ciclo se ha vuelto irregular, fuera del rango normal de 24 a 28 días, es indicativo de un posible desbalance hormonal que requiere un análisis más detallado.

Según Hidalgo, en estos casos se realiza una ecografía pélvica si la paciente no ha tenido relaciones sexuales, o una transvaginal si ya las ha tenido, para obtener un perfil hormonal completo. Estas pruebas permiten detectar condiciones como hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis u otros problemas que podrían estar afectando el ciclo menstrual.

¿Puedo quedar embarazada si tengo relaciones sexuales durante mi período?

La ginecóloga Mónica Naranjo explicó, en conversación previa con La República, que mantener relaciones sexuales durante la menstruación no representa un riesgo de embarazo. Sin embargo, advirtió que esta práctica no es recomendable si no se utiliza protección, ya que aumenta la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), debido a que durante este periodo el cuello uterino está más abierto y vulnerable.

Por otro lado, el ginecólogo Luis Guerra coincidió en que, en general, las mujeres no quedan embarazadas durante la menstruación. Sin embargo, subrayó que es común que algunas confundan otros tipos de sangrado, como el intermenstrual, con su periodo regular. En estos casos, si tienen relaciones sexuales sin protección, sí existe riesgo de embarazo, ya que podrían estar ovulando. Ambos especialistas enfatizan la importancia del uso de preservativos no solo para prevenir embarazos no deseados, sino también para proteger la salud sexual.

¿Cómo contrarrestar los dolores menstruales?

Los cólicos o dolores menstruales en el vientre deberían ser leves. Sin embargo, si resultan incapacitantes, podrían indicar un problema subyacente. "No debemos normalizar un dolor menstrual intenso, ya que podría tratarse de endometriosis, por lo que es necesario acudir al ginecólogo", explicó la ginecóloga Hidalgo. Para aliviar los dolores leves, sugiere recurrir a remedios como consumir bebidas calientes, aplicar paños tibios, usar bolsas térmicas o tomar infusiones como agua de orégano.

¿Hasta cuántos días se puede atrasar la regla?

Muchas personas creen que una mujer tiene un ciclo menstrual irregular si su menstruación no llega exactamente el mismo día cada mes. Sin embargo, esta idea no es del todo precisa, según explica la ginecóloga Corina Hidalgo. “La menstruación se puede mover más o menos siete días", aclara la especialista.

Sin embargo, si una mujer presenta ciclos que duran menos de 24 días o más de 38 días, su periodo se considera irregular. En estos casos, es importante identificar la causa subyacente con la ayuda de un ginecólogo. Hidalgo destacó que un ciclo irregular puede estar relacionado con diversas condiciones, como desbalances hormonales, estrés, cambios en el peso o problemas más serios como el síndrome de ovario poliquístico, por lo que recomienda no ignorar estas señales y buscar atención médica para un diagnóstico adecuado.