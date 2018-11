Pasajeros indignados por ineficiente servicio del Corredor Morado [VIDEO]

Por intermedio del Facebook de La República, un ciudadano identificado como Benji Moreno denunció las deficiencias que se dan en el servicio del Corredor Morado, que cubre la ruta de San Juan de Lurigancho, hasta la avenida Brasil.

El usuario quien compartió un vídeo mediante las redes sociales, muestra la situación que padecen los pasajeros del Corredor Morado. Ellos, deben esperar las inmensas colas que se producen a lo largo de la avenida Abancay, según información brindada por Moreno.

“Es el paradero del Corredor Morado de la Av Abancay. Me da pena ver a la gente ahí parada con una paciencia. ¿Y porque pasa esto? Porque nosotros no hacemos nada, los siguientes paraderos están casi igual”, se puede leer en la publicación realizada hace 14 horas.

Asimismo, otros cibernautas mostraron su indignación y cuestionaron el retiro de otras unidades de transporte, así como la falta de buses de este servicio.

“Es ilógico tumbarse a todas las líneas y dejar a una sola., obviamente faltarán unidades”, comentó Chris Se.

Por su parte, el usuario Luys Sting anotó que, las autoridades deberían poner más unidades o sacar nuevas líneas por esa avenida, así como que el corredor vaya a más lugares, de esa manera lograr tener acceso y eliminar a los piratas.

Otros ciudadanos explicaron que el reclamo va por la mejora del servicio y no por su retiro, es por ello que exigen a las autoridades desarrollar un plan de organización del Corredor Morado.

Quejas en otros paraderos



“El servicio del bus Morado es muy deficiente. Los choferes se pasan los paraderos, no quieren recoger a los pasajeros a lo largo de toda la ruta sobre todo en las avenidas Abancay y Brasil. Los inspectores tienen que obligarlos a parar. En otros casos no cumplen su ruta, dicen que solo van hasta cierto lugar. Se supone que, este servicio que tiene mayor costo (S/ 1.50) iba a ser de calidad, pero no es así. ¡Es malísimo!, remarcó Manuel Barrionuevo, cotidiano usuario de este servicio de transporte público a cargo de la Muncipalidad Metropolitana de Lima.

También comentó que taxis y colectivos suelen ocupar la vía del bus Morado y sobre todo se estacionan en el paradero por lo que no dejan que los pasajeros aborden con seguridad los ómnibuses. “Tenemos que abordarlos en la mitad de la pista”, remarcó el señor Barrionuevo.



(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).