El escándalo por la presunta red de prostitución en el Congreso ha mostrado la división de posturas que existe entre la dirigencia de Avanza País y su bancada. Por un lado, el partido político exige la renuncia del presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, y por otra parte, los congresistas conviven y no se oponen a la gestión de Alianza Para el Progreso (APP).

El secretario general de Avanza País, Luis Flores Reátegui, manifestó en RPP que su organización decidió en un plenario pedir la renuncia del congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, a la presidencia de la Mesa Directiva.

"No participaron congresistas. No participó Alejandro Cavero. Nosotros queríamos medidas correctivas inmediatas y de esa manera pedimos la renuncia. Han estado hablando de la censura, pero esto se podría dar todavía los primeros días de marzo, que comienza la legislatura", manifestó en RPP el secretario general de Avanza País, Luis Flores Reátegui.

La dirigencia de Avanza País no solo está inconforme con el papel de Salhuana, sino también con la reciente contratación del nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Ángel Delgado, quien es militante de esta agrupación política. "Él no necesita autorización, pero no avalamos esa designación", dijo Flores Reátegui a La República.

El secretario nacional de organización de Avanza País, Armando Barrantes, también cuestionó que Salhuana haya designado a Delgado como jefe de la Oficina Legal y Constitucional.

"Que el señor Salhuana cree que Avanza País se puede comprar con un puesto de trabajo, está equivocado, nosotros no hemos autorizado a que el señor Ángel Delgado asuma ese cargo. Él es libre de aceptar ese cargo tal como lo dijo el secretario general del partido Luis Flores. Es libre de ejercer su actividad profesional, pero el partido como institución no la apoya ni la aprueba", manifestó a este diario.

Sin embargo, estas críticas y pedidos de renuncia a Salhuana, no coinciden con la actitud de los congresistas de Avanza País frente al titular del Congreso.

Cavero se opone a censura y Williams viajó a China

Cuando se hizo público el documento de la moción de censura y que un grupo de parlamentarios comenzaron a recolectar firmas, uno de los primeros en salir a cerrar filas contra esa demanda fue el legislador Alejandro Cavero, quien es militante de Avanza País y tercer vicepresidente de la Mesa Directiva.

PUEDES VER: Bancadas piden la salida del oficial mayor Giovanni Forno por presunta red de prostitución en el Congreso

"Me parece prematuro sacar conclusiones hasta que no esté esclarecida esta situación. No está claro quiénes son las personas y parlamentarios involucrados de esta supuesta red", dijo Cavero a la prensa.

A eso se suma que, pese a que el partido Avanza País rechaza que Salhuana haya viajado a China en plena crisis institucional del Congreso, uno de los congresistas de esta agrupación política, José Williams, también se fue a Asia con la delegación de Salhuana.

Flores Reátegui adelantó que para quincena de este mes convocará a una reunión con los congresistas. "Ahí se conversará y cada uno tendrá que tener en cuenta la decisión del partido (...). Se les ha hecho saber nuestra posición. Ellos son libres pensantes. Sin embargo, obviamente al mostrarles nuestra posición, ellos tendrán que responderle al partido y a la militancia", refirió.

Y recalcó que los parlamentarios deben respetar los acuerdos de la agrupación política que representan en el Legislativo. "Esa es una decisión definitiva y todos ellos deberán acoplarse a esa decisión", reiteró Flores.

El secretario de organización también se pronunció en similar sintonía. "La posición del partido es apoyar la censura y así se le ha hecho saber a la bancada. Y como siempre decimos, los congresistas no tienen mandato imperativo, pero ellos deben tomar en cuenta la decisión del partido", dijo Barrantes.

El rol de Avanza País en la Mesa Directiva

La posición de Avanza País como bancada no pasa por alto, pues desde hace dos años integra la Mesa Directiva junto a APP. Y en medio de una serie de dudas que surgen en este caso, hasta ahora sus congresistas no son rigurosos con el papel de Salhuana y los vacíos de sus respuestas.

PUEDES VER: Exfujimorista Alejandra Aramayo recomendó a Ángel Delgado en puesto clave del Congreso por Jorge Torres Saravia

Una pregunta que la gestión de Salhuana no responde es quién contrató a Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Torres Saravia asumió esa función en el periodo en que el congresista de APP, Alejandro Soto, era presidente del Parlamento. Para esa época, Avanza País también integraba la Mesa Directiva.

Con esa Mesa Directiva fue designado como oficial mayor Giovanni Forno, quien es el responsable de la contratación de Torres Saravia. Forno dice no recordar quién le envió el CV de este exfuncionario.

Diversas bancadas han pedido la salida de Forno, pero Salhuana ha dejado esa decisión en manos de la Mesa Directiva, integrada por Cavero, de Avanza País.

La Comisión de Fiscalización indaga quién recomendó a Torres Saravia debido a que en su oficina trabajó la abogada Andrea Vidal, quien, según un reportaje de Beto a Saber, se encargó de reclutar personal para que ofrezca servicios sexuales en el Parlamento. Vidal falleció el mes pasado, luego de ser atacada por unos sicarios.

Ese es el escándalo en el que está sumido el Congreso. Pese a eso, los congresistas de Avanza País no se suman al pedido de censura contra Salhuana.