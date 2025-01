Están lejos de su tierra; pero unidos desde el corazón, indignados y con la esperanza de conseguir un cambio que les permita regresar. Los venezolanos que encontraron refugio en Perú se sumaron a las manifestaciones internacionales que buscan rescatar la democracia. Saben que ahora es el momento clave. Al mediodía de este 10 de enero, Nicolás Maduro podría consumar su fraude o Edmundo González hacer respetar la voluntad popular.

A las 10 de la mañana, la ex embajada de Venezuela en Lima fue el punto de encuentro para que se reúnan. Padres, hijos, amigos, todos se sumaron. Llegaron vestidos con la camiseta de la Vinotinto y el rostro pintado de esperanza.

Cerca del mediodía, optaron por tomarse de las manos y rezar por la libertad. “Si no es hoy o mañana, no va a ser nunca. Les pido a todo el pueblo venezolano que no se deje amedrentar, que salga a las calles. La verdad es que si nosotros estaríamos allá estuviéramos en las calles. Yo no te tengo miedo a Nicolás Maduro”, declaró Luisa Cardoza, una madre de familia.

La fe de venezolanos en el 10 de enero para lograr el cambio. Créditos: Fiorella Alvarado / URPI-LR

El cántico nacional

El momento más emotivo se produjo a la una de la tarde. Se unieron todos los grupos y entonaron “Gloria al bravo pueblo”, cuyas letras patrióticas conforman el himno nacional de Venezuela desde los años 80.

“Si Nicolás Maduro se coloca esa banda presidencial, estaríamos ante un golpe de Estado. Si esto sucede, nosotros seguiremos protestando en las calles. El Perú fue el primer país que rechazó contundentemente lo que pasaba en Venezuela”, resaltó Oscar Pérez, ciudadano que lleva 20 años luchando contra el régimen chavista.

Secuestro de María Corina Machado

La frustración se apoderó de todos cuando se confirmó el secuestro de la lideresa de la oposición, María Corina Machado, quien fue interceptada por las fuerzas del orden y se la llevaron. Ella se encontraba en Caracas encabezando una concentración luego de 133 días en la clandestinidad, de persecución del régimen.

“Ellos quieren que nosotros nos debilitemos, tenemos a Dios de nuestra parte, a la patria y más de los 8 millones que votaron por el presidente electo de Venezuela, Edmundo Gonzáles”, declaró el manifestante Alex Rivera.

La liberación de Machado, luego del contundente rechazo internacional, no cambió las cosas. “La impunidad con la que actúan no tiene límites. Maduro debe ir preso, es un criminal. No nos van a frenar”, detalló Ana María Farías, oriunda de Maracaibo.

Angustia por secuestro de María Corina Machado se hizo notar en Lima. Créditos: Grecia Infante / URPI-LR

“Venezuela necesita ayuda de todos”

Las regiones del Perú también fueron testigos de la lucha. La comunidad venezolana en Chiclayo se reunió en el parque San Carlos. Aquí también hubo arengas y rezos reunidos en torno a su bandera. “Es difícil es estar lejos. Mis hermanos están en diferentes países, tuvimos que huir. Mis padres están allá. Venezuela necesita ayuda de todos”, comentó Rosmery Pérez.

En Chiclayo, familias rezaron, reunidas, unidas, en torno a su bandera. Créditos: Emmanuel Moreno / URPI-LR

“Un pueblo disperso”

“Queremos que nuestro pueblo sea libre. Llevamos muchos años lejos de nuestros hogares, sin nuestros hijos, nuestra familia. Somos un pueblo que ha sido obligado a dispersarse”, señaló Carlos Perales desde Arequipa.

Familias se sumaron a protestas desde Arequipa. Créditos: Leonela Aquino / URPI-LR

En Trujillo, por la noche, también se hicieron sentir. “Estamos lejos, pero vamos a pelear hasta el final”, declaró Henry Delgado Parra. Lo mismo pasó en el óvalo de Pachacútec, Cusco. “La voluntad de un hombre “(Maduro) no podrá más que la voluntad de Dios. ¡Volveremos!”, dijo Yonny Ramírez.

Jhonny Molina, quien indicó ser un perseguido político, señaló que ya tiene todo listo para regresar. “Maduro es un dictador y quebró un país próspero”, resaltó.

“Gloria al bravo pueblo”. Ese es el sonido que seguirá sonando en Perú y otros países hasta que se recupere la democracia y la paz.