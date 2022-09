Rubén Vargas: “Varios candidatos, especialmente Urresti, han confundido para qué aspiran a ser electos”

—¿En el debate parecía que competían por ser un ministro del Interior, no alcalde de Lima?

—Sí, se han confundido en lo que aspiran a ser electos. Creo que algunos candidatos han recurrido al chamanismo en la seguridad ciudadana. Porque se recurre a artificios para llamar la atención, dicen que tienen la varita mágica para resolver el principal problema que preocupa a los vecinos… Varios candidatos, principalmente el señor Urresti, han confundido para qué aspiran a ser electos. Al él le hubiera encantado ser jefe de la Región Policial Lima porque sus propuestas tienen que ver básicamente con la parte operativa de la Policía, o volver a ser ministro del Interior, pues sus propuestas giran sobre cómo sería una estrategia del ministerio.

—No se enfoca para nada en la prevención en este tema.

—No, para el señor Urresti no existe la prevención, para él es un concepto desconocido. Cuando es la atribución más clara y directa en las responsabilidades de los alcaldes. Me quedé sorprendido cuando en el último debate un ciudadano le preguntó qué iba a hacer para recuperar las áreas verdes, los espacios públicos de Lima y él respondió que eso no era importante. Lo importante para él era capturar delincuentes...

—... 200 ladrones al día.

—Sí, y esa respuesta desdeñosa grafica la falta de claridad de lo que significa la seguridad ciudadana para él. Porque el alcalde tiene la atribución precisamente de involucrarse en acciones de prevención. No hay política edil que ayude más a devolver la tranquilidad al vecino que recuperar espacios que permitan generar una convivencia respetuosa, civilizada. Y cuando digo recuperar espacios públicos es que estén adecuadamente iluminados y cuidados, para que familia, vecinos, se sientan acogidos por su autoridad edil.

—Eso es la prevención.

—Exactamente, y eso sí es función de los alcaldes.

—Urresti también plantea comprar el franco a mil ternas.

—Lo que está proponiendo Urresti es comprar el franco a mil policías terna para que en el marco de ese convenio entre el municipio y la Policía estos efectivos sirvan para capturar a esos 200 choros al día que propone.

—¿Es posible esa propuesta?

—La Región Policial Lima tiene poco más de 24 mil efectivos policiales y están distribuidos en comisarías, actividades administrativas y divisiones especializadas. Uno, no hay mil efectivos ternas para que diariamente cumplan ese trabajo que propone Urresti. Dos, está el presupuesto que generaría que se contrate a mil efectivos, más lo que significaría el alquiler de 2.000 mil vehículos, también propuesta de él, además de la compra del franco para los que van a patrullar esos 2.000 patrulleros, que sumarían un mínimo de 8.000 efectivos. Es decir, más los mil ternas tendríamos 9.000 efectivos.

—Las escuelas de la Policía no dan ese personal.

—No, es absolutamente inviable en términos de personal y presupuesto. Además, están los costos que significaría alquilar 2.000 patrulleros.

—Pero la Municipalidad de Lima es un ente con bajísimo presupuesto y muchas deudas.

—Exactamente. Básicamente, es un municipio quebrado. ¿De dónde vamos a sacar para alquilar solo los vehículos, para pagar a esos 9.000 policías y hacer que funcionen los 2.000 patrulleros que quiere alquilar?

—Además, Urresti promete megacomplejos policiales.

—Sí. Y establecimientos penitenciarios. Son inviables porque no son competencia edil y no hay presupuesto para eso.

—¿No conoce la realidad?

—Urresti miente cuando dice que las comisarías no patrullan y dice que solo el Escuadrón de Emergencia realiza patrullaje. Eso no es cierto y está señalado en la ley de la Policía. Los alcaldes tienen la obligación de fortalecerla, no con propuestas demagógicas como construir complejos policiales, no es su función.

—López Aliaga propone 10 mil motos de alta tecnología.

—Para que las 10 mil motos cumplan su objetivo necesita dos efectivos para que cumplan el horario de trabajo, hablamos de 20 mil efectivos. Lo que él pretende es que todos los efectivos de la Región Policial Lima, 24 mil, estén encima de una moto… La pregunta que me hago es ¿qué vamos a hacer en realidad con esas motos? No van a ser usadas porque el 40% de los 24 mil efectivos están de vacaciones, de franco, de licencias. Vamos a tener más motos que policías… Y, sí, digamos que la tecnología está bien, es viable, también propone 12 mil cámaras interconectadas contra el raqueteo…

—¿Eso necesita Lima?

—Lima necesita es un gran Centro de Control de Comando, Comunicaciones y Cómputo, el C5, sistema moderno que permite interconectar todas las cámaras de videovigilancia en la ciudad y enlazarlas al centro de control.

—Se lo escuché a Forsyth.

—Sí, lo está proponiendo. Es lo que necesitamos, lamentablemente no se pudo ejecutar un proyecto que tenía el Ministerio del Interior. Pasan los años y seguimos sin tener ese centro de control, eso necesita Lima. Pero este C5 es útil solo si se tiene capacidad de respuesta.

—Forsyth prometió cerrar mercados de celulares robados.

—Una propuesta bastante audaz. Las licencias comerciales sí son competencia edil. Lo veo viable, pero solo si se trabaja de manera articulada con la Policía y el Ministerio Público.

—En suma, ¿hacen falta propuestas más viables?

—Los candidatos deberían respetar más al vecino, al elector, y decir la verdad.