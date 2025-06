100 SALUDOS por el Día del Padre 2024: palabras y frases para dedicar a tu amigo, esposo o hermano vía WhatsApp

A todos nuestros padres colaboradores:



Hoy, es un día muy especial, pues es el Día del Padre. Así, ésta es una bella fecha, en la que aprovechamos, para saludar a todos nuestros colaboradores, que son Padres; y que luchan día a día, por ser el mejor ejemplo a seguir, para sus hijos y el gran soporte de sus familias.



De este modo, los felicitamos por la gran labor que realizan, en formar a sus hijos, como seres de bien, luchadores, y emprendedores, en el logro de cada uno de sus sueños, y objetivos.



Asimismo, les agradecemos por todo el profesionalismo, y dedicación, que ponen, en cada una de sus tareas y funciones laborales, dentro de nuestra prestigiosa empresa; pues sin su apoyo, no tendríamos el liderazgo, y participación, con la que contamos actualmente, en el mercado, en el cual operamos.



Pero, sobre todo, les agradecemos, por saber equilibrar su calidad de tiempo, no sólo como excelentes Padres; sino también como trabajadores ejemplares, que trabajan arduamente, por alcanzar los objetivos, que nos proponemos, año tras año, para conservar el liderazgo y prestigio de nuestra organización.



Finalmente, queremos decirles que esperamos, contar siempre con su apoyo, profesionalismo, y compromiso, para con nuestra empresa, que es también la suya, pues es como su segundo hogar.



Saludos calurosos, de parte de la Gerencia, y de todas las personas que forman este gran equipo de trabajo, de unión, y compañerismo. Y recalcarles, una vez más, que sin ustedes, no seríamos lo que somos.



Ahora, sí a disfrutar de su gran día; comenzando con este lindo brindis, que hemos preparado con mucho cariño, para todos ustedes. Con mucho afecto, la familia (nombre de la empresa). Aplausos y muchos abrazos, para todos ustedes, queridos papás.