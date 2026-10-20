Daniel Barragán señala que la oposición rompió acuerdo previo de asistencia en Constitución: ”Desleales son ellos”

El senador y vocero del Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, rechazó los cuestionamientos contra su bancada por otorgar el quórum en la Comisión de Constitución y señaló que hubo una ruptura en un compromiso previo por parte de los bloques opositores.

El parlamentario explicó que la presencia de Obras cumplió con el consenso alcanzado en una reunión de voceros que se llevó a cabo el viernes, dos días antes del debate de facultades en la Comisión de Constitución. Sin embargo, a pesar de que las agrupaciones quedaron en asistir a la sesión, solo el grupo de Obras acudió.

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Además, frente a las críticas de la oposición, que calificó la presencia de su bancada como un pacto con el oficialismo para facilitar la aprobación del predictamen de facultades, el senador rechazó los cuestionamientos. "Desleales son ellos que me dejaron solitos en la comisión", indicó para la prensa.

El vocero de Obras detalló que el encuentro contó con la participación de la senadora Patricia Juárez por Fuerza Popular, Lourdes Alcorta por Renovación Popular, el parlamentario Flavio Figallo del Buen Gobierno, Alfonso López Chau de Ahora Nación, el propio Barragán y el presidente del grupo de trabajo, Carlos Mesía.

Durante la reunión, los portavoces acordaron asistir para garantizar el desarrollo del debate sobre la delegación de facultades. "Todos debemos saber lo siguiente: el día viernes tuvimos una reunión de voceros y los voceros delante del presidente de la Comisión nos dimos la mano. Todos íbamos a participar de esta comisión el día lunes, y por eso es que la convocan", precisó el senador.

Sin embargo, Barragán sostuvo que el escenario cambió durante el fin de semana. Indicó que, pese al compromiso asumido por la mesa de voceros, la oposición decidió ausentarse en la sesión del lunes, una postura que no compartió para cumplir su palabra. "Entre el fin de semana algo sucedió, no es que yo haya tomado una decisión diferente al consenso. Yo creo que acá hay más intereses personales e ideológicos que un interés por el país", apuntó.

Adicionalmente, el representante de Obras ratificó que la bancada mantendrá una línea de apoyo a las medidas de interés nacional sin importar la procedencia del proyecto. Barragán subrayó que mantendrá el diálogo abierto con todas las agrupaciones parlamentarias del Congreso.

"El primer discurso que yo di en el hemiciclo del Congreso yo dije que apoyaremos lo mejor para el país venga de donde venga, yo soy amigo de todas las fuerzas políticas", concluyó.