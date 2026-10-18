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Diputado de Obras Arturo Eusebio es cuestionado por presunto plagio en su tesis de maestría

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, las coincidencias identificadas incluyen pasajes de tesis universitarias publicadas antes de la investigación del parlamentario e incluso partes de los agradecimientos.

Diputado de Obras Arturo Eusebio es cuestionado por presunto plagio en su tesis de maestría
Diputado de Obras Arturo Eusebio es cuestionado por presunto plagio en su tesis de maestría
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El diputado Arturo Eusebio Padilla, integrante de la bancada del Partido Cívico Obras, fue señalado por presuntamente haber plagiado fragmentos de su tesis de maestría, luego de que un análisis realizado con el software Turnitin por el programa Cuarto Poder detectara un 65 % de similitud en su trabajo de investigación.

La investigación académica, presentada en 2018 en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, lleva por título Clima escolar y la resolución de conflictos de estudiantes del 5.º grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Felipe Huamán Poma de Ayala del distrito de Lurigancho-Chosica.

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Eusebio la elaboró para obtener el grado de maestro en Ciencias de la Educación, con mención en Gestión Educacional.

De acuerdo con el reportaje, las coincidencias identificadas incluyen pasajes de tesis universitarias publicadas antes de la investigación del parlamentario e incluso partes de los agradecimientos.

Entre los trabajos señalados figuran estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad de La Sabana, en Colombia, ambos publicados en 2012, además de una investigación académica elaborada en 2014 por Elizabeth Mejía, docente vinculada a La Cantuta.

Mejía reconoció las similitudes entre su trabajo y el documento del diputado, y cuestionó que no se identificara adecuadamente a las autoras de los fragmentos coincidentes. Por su parte, Héctor Aponte, investigador de la Universidad Científica del Sur, advirtió que la reproducción de textos sin referencias ni citas apropiadas podría constituir plagio.

Consultado por Cuarto Poder, Eusebio evitó responder directamente sobre las observaciones a su tesis. El legislador manifestó que se encontraba agotado tras varios días de viajes por la semana de representación y sostuvo que la denuncia podría provenir de grupos de poder. Posteriormente, el dominical intentó obtener más declaraciones, pero no consiguió una respuesta adicional.

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