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Política

En siete regiones el partido que ganó la gobernación también lo hizo en la capital

PREFERENCIAS. La cifra podría incrementarse según los resultados de la segunda vuelta. Sin embargo, que ambas autoridades sean del mismo partido no es garantía de una gestión o trabajo articulado, según el investigador del IEP, Alvaro Gálvez Pasco.

El último 4 de octubre se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales.
El último 4 de octubre se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales.
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Las elecciones del 4 de octubre moverán el tablero político. Además de las gobernaturas, a nivel nacional 25 nuevos alcaldes asumirán las capitales de las regiones del país, desde el 1 de enero de 2027.

Al comparar los resultados de las capitales con los respectivos gobiernos regionales, por el momento, solo en siete jurisdicciones ganó el mismo partido en ambas elecciones (ver cuadro).

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Hay que precisar que las ciudades capitales no tienen un alcalde distrital, sino su elección se hace a través de la alcaldía provincial.

Tal es el caso de los ciudadanos que viven en Lima Cercado, que solo votan por la alcaldía provincial de Lima, o los vecinos de Puerto Maldonado (Madre de Dios), que para elegir a su alcalde votan por la lista ganadora a la Municipalidad Provincial de Tambopata.

ALCALDES DE LAS CAPITALES
REGIÓNPROVINCIACAPITALCONTEO ONPE1ER LUGARNOMBRE%
AMAZONASCHACHAPOYASCHACHAPOYAS96.450%VICTORIA AMAZONENSEVictor Raul Culqui Puerta33.986%
ANCASHHUARAZHUARAZ98.920%PODEMOS PERÚJabico Prudencio Robles Blacido18.629%
APURIMACABANCAYABANCAY100%PROGRESEMOSElio Mauro Vidal Robles31.822%
AREQUIPAAREQUIPAAREQUIPA99.254%FUERZA AREQUIPEÑAManuel Enrique Vera Paredes19.286%
AYACUCHOHUAMANGAHUAMANGA99.617%LIBERTAD POPULARCarlos Herminio Herencia Gallegos31.150%
CAJAMARCACAJAMARCACAJAMARCA97.165%SOMOS PERÚSergio Sanchez Ibañez30.854%
CALLAOCALLAOCALLAO9.655%RENOVACIÓN POPULARCesar Gaston Perez Barriga55.683%
CUSCOCUSCOCUSCO98.643%PRINAlbert Anibal Arenas Yabar24.908%
HUANCAVELICAHUANCAVELICAHUANCAVELICA99.478%ALIANZA PARA EL PROGRESORodolfo Jaime Ortiz Zuasnabar32.943%
HUÁNUCOHUÁNUCOHUÁNUCO97.780%PAÍS PARA TODOSAdler Ponce Adan27.452%
ICAICAICA96.667%SOMOS PERÚJose Luis Galvez Chavez27.256%
JUNÍNHUANCAYOHUANCAYO99.116%PODEMOS PERÚEmerson Nolasco Delgado30.907%
LA LIBERTADTRUJILLOTRUJILLO97.898%PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚRoy Charlie Arbaiza Corcuera26.566%
LAMBAYEQUECHICLAYOCHICLAYO98.069%SOMOS PERÚElber Requejo Sanchez32.754%
LIMALIMALIMA92.725%RENOVACIÓN POPULAR-27.704%
LORETOMAYNASIQUITOS93.163%SOMOS PERÚRoger Cristobal Gronerth Pinedo33.488%
MADRE DE DIOSTAMBOPATAPUERTO MALDONADO98.020%AHORA NACIÓNJuan Ticona Quispe33.072%
MOQUEGUAMARISCAL NIETOMOQUEGUA98.932%ACCIÓN POPULARJakelin Galvan Ninaraqui Pelaiza29.249%
PASCOPASCOCERRO DE PASCO99.200%PODEMOS PERÚRudy Edwin Callupe Gora31.098%
PIURAPIURAPIURA95.912%SOMOS PERÚMiguel Gerardo Cueva Celi20.203%
PUNOPUNOPUNO99.374%ASÍ - JUNTOS POR EL PERÚJorge Antonio Zuñiga Pineda25.305%
SAN MARTINMOYOBAMBAMOYOBAMBA99.737%ALIANZA PARA EL PROGRESOSegundo Herminio Vasquez Montenegro45.958%
TACNATACNATACNA99.151%ALIANZA PARA EL PROGRESONiel Brham Zavala Meza28.043%
TUMBESTUMBESTUMBES98.118%FE EN EL PERÚPatricio Habel Aliaga Infante35.453%
UCAYALICORONEL PORTILLOPUCALLPA96.543%SOMOS PERÚSegundo Leonidas Perez Collazos28.454%

Del lado contrario, en otras siete regiones el alcalde de la ciudad capital será de un partido distinto al del gobernador regional. Si bien en cuatro de estos casos aún se deberá definir la gobernación en segunda vuelta, ya se tienen definidos a los candidatos que irán al balotaje.

En las once restantes, la concordancia entre el partido del gobernador y del alcalde de la capital dependerá de los resultados de segunda vuelta.

Somos Perú es el partido que más victorias agrupa en cuestión de concordancia entre gobernación y capital. A las dos que ya tiene aseguradas en Ica y Ucayali, se podrían sumar las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Loreto si sus candidatos ganan en segunda vuelta.

¿Pero qué significa esta situación de cara a la gestión pública de las nuevas administraciones y qué evidencia sobre el tipo de votación?

¿Apoyo o competencia?

Alvaro Gálvez Pasco, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en diálogo con La República, explicó que si bien a primera vista se podría interpretar que en regiones predominó el voto cruzado, el contexto y antecedentes de las Elecciones Regionales y Municipales demuestran que, en realidad, no se trata de preferencias partidarias ni ideológicas.

Para ello, recordó que el Congreso anterior impulsó un proyecto de ley para eliminar los movimientos regionales y solo pudieran postular partidos políticos. También pretendió establecer que solo participaran como candidatos los políticos afiliados a un partido con dos años de anticipación.

Si bien esa propuesta no se concretó, ello ocasionó que los políticos regionales, ante el temor de no poder participar, se inscribieran a partidos políticos.

“En comparación con las elecciones anteriores, la cantidad de postulantes de movimientos regionales ha disminuido notablemente. Ahora, el 90% son de partidos políticos conocidos”, precisó.

Esa distorsión resulta relevante porque la fidelidad de tales candidatos “es nula”: “Lo que hicieron, a última hora, fue buscar con qué partido postular y quién los aceptaba para no quedarse fuera de la contienda (ante el temor de la eliminación de los movimientos regionales)”.

PARTIDOS QUE GANARON REGIONES Y CAPITALES
REGIÓNA NIVEL REGIONALEN LA CAPITAL
AMAZONASSOMOS PERÚAMAZONENSE UNIDOS AL CAMPOVICTORIA AMAZONENSE
ANCASHALIANZA PARA EL PROGRESOPODEMOS PERÚPODEMOS PERÚ
APURIMACAHORA NACIÓNPROGRESEMOS
AREQUIPAFUERZA AREQUIPEÑAAHORA NACIÓNFUERZA AREQUIPEÑA
AYACUCHOLIBERTAD POPULARLIBERTAD POPULAR
CAJAMARCASOMOS PERÚALIANZA PARA EL PROGRESOSOMOS PERÚ
CALLAORENOVACIÓN POPULARRENOVACIÓN POPULAR
CUSCOALIANZA ELECTORAL VENCEREMOSPRIN
HUANCAVELICAALIANZA PARA EL PROGRESOALIANZA PARA EL PROGRESO
HUÁNUCOPAÍS PARA TODOSPAÍS PARA TODOS
ICASOMOS PERÚSOMOS PERÚ
JUNÍNPODEMOS PERÚALIANZA PARA EL PROGRESOPODEMOS PERÚ
LA LIBERTADSOMOS PERÚPODEMOS PERÚPARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ
LAMBAYEQUESOMOS PERÚFUERZA POPULARSOMOS PERÚ
LIMASOMOS PERÚRENOVACIÓN POPULAR Y TORORENOVACIÓN POPULAR
LORETOSOMOS PERÚALIANZA PARA EL PROGRESOSOMOS PERÚ
MADRE DE DIOSAHORA NACIÓNAHORA NACIÓN
MOQUEGUAACCIÓN POPULARSOMOS PERÚACCIÓN POPULAR
PASCOFRENTE DE LA ESPERANZAPODEMOS PERÚPODEMOS PERÚ
PIURAALIANZA PARA EL PROGRESOPODEMOS PERÚSOMOS PERÚ
PUNOASÍ - JUNTOS POR EL PERÚAHORA NACIÓNASÍ - JUNTOS POR EL PERÚ
SAN MARTÍNAVANZA PAÍSALIANZA PARA EL PROGRESO
TACNAALIANZA PARA EL PROGRESOAHORA NACIÓNALIANZA PARA EL PROGRESO
TUMBESFE EN EL PERÚSOMOS PERÚFE EN EL PERÚ
UCAYALISOMOS PERÚSOMOS PERÚ

Todo ello conlleva que Gálvez Pasco considere que si el GORE y la municipalidad fueron ganados por un mismo partido no significa necesariamente que trabajarán de forma articulada para lograr una buena gestión. De igual forma, si son de partidos diferentes, no implica que no lograrán articular.

“No es garantía de nada porque no hay una afinidad programática real”, dijo.

Además, resaltó que en el caso de regiones, los votantes se fijan más en el candidato, que suele ser un personaje que ya ha tenido cargos públicos o que ha postulado varias veces, antes que en el partido con el que postula.

“Por eso, que sean del mismo partido no es garantía de gobernabilidad. ¿Y eso por qué? Porque lo que ha pesado más en la selección son los individuos más que las organizaciones”, anotó.

Incluso, mencionó que ello también se observa en Lima. Para esto, ejemplificó: “Jorge Muñoz llegó a la alcaldía de Lima con Acción Popular. Ese año, ese partido también ganó en varios distritos. ¿Hubo una excelente articulación? No, no paso nada. ¿Por qué? porque él llegó al partido como invitado. Cada caso será diferente”.

De hecho, mencionó que muchas veces se observa competencia entre ambos cargos (alcaldía provincial y gobierno regional), pues se trata de personas que tienen aspiraciones políticas para el futuro.

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