En siete regiones el partido que ganó la gobernación también lo hizo en la capital
PREFERENCIAS. La cifra podría incrementarse según los resultados de la segunda vuelta. Sin embargo, que ambas autoridades sean del mismo partido no es garantía de una gestión o trabajo articulado, según el investigador del IEP, Alvaro Gálvez Pasco.
Las elecciones del 4 de octubre moverán el tablero político. Además de las gobernaturas, a nivel nacional 25 nuevos alcaldes asumirán las capitales de las regiones del país, desde el 1 de enero de 2027.
Al comparar los resultados de las capitales con los respectivos gobiernos regionales, por el momento, solo en siete jurisdicciones ganó el mismo partido en ambas elecciones (ver cuadro).
Video destacado
¡RMP EN VIVO! FACULTADES DE KEIKO, HILDEBRANDT, CHILE Y MÁS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Hay que precisar que las ciudades capitales no tienen un alcalde distrital, sino su elección se hace a través de la alcaldía provincial.
- Fugó cabecilla de la banda que mató a “China Polo”
- Keiko Fujimori se reunió con presos del penal El Milagro en Trujillo: "Les he dicho pórtense bien"
Tal es el caso de los ciudadanos que viven en Lima Cercado, que solo votan por la alcaldía provincial de Lima, o los vecinos de Puerto Maldonado (Madre de Dios), que para elegir a su alcalde votan por la lista ganadora a la Municipalidad Provincial de Tambopata.
|ALCALDES DE LAS CAPITALES
|REGIÓN
|PROVINCIA
|CAPITAL
|CONTEO ONPE
|1ER LUGAR
|NOMBRE
|%
|AMAZONAS
|CHACHAPOYAS
|CHACHAPOYAS
|96.450%
|VICTORIA AMAZONENSE
|Victor Raul Culqui Puerta
|33.986%
|ANCASH
|HUARAZ
|HUARAZ
|98.920%
|PODEMOS PERÚ
|Jabico Prudencio Robles Blacido
|18.629%
|APURIMAC
|ABANCAY
|ABANCAY
|100%
|PROGRESEMOS
|Elio Mauro Vidal Robles
|31.822%
|AREQUIPA
|AREQUIPA
|AREQUIPA
|99.254%
|FUERZA AREQUIPEÑA
|Manuel Enrique Vera Paredes
|19.286%
|AYACUCHO
|HUAMANGA
|HUAMANGA
|99.617%
|LIBERTAD POPULAR
|Carlos Herminio Herencia Gallegos
|31.150%
|CAJAMARCA
|CAJAMARCA
|CAJAMARCA
|97.165%
|SOMOS PERÚ
|Sergio Sanchez Ibañez
|30.854%
|CALLAO
|CALLAO
|CALLAO
|9.655%
|RENOVACIÓN POPULAR
|Cesar Gaston Perez Barriga
|55.683%
|CUSCO
|CUSCO
|CUSCO
|98.643%
|PRIN
|Albert Anibal Arenas Yabar
|24.908%
|HUANCAVELICA
|HUANCAVELICA
|HUANCAVELICA
|99.478%
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|Rodolfo Jaime Ortiz Zuasnabar
|32.943%
|HUÁNUCO
|HUÁNUCO
|HUÁNUCO
|97.780%
|PAÍS PARA TODOS
|Adler Ponce Adan
|27.452%
|ICA
|ICA
|ICA
|96.667%
|SOMOS PERÚ
|Jose Luis Galvez Chavez
|27.256%
|JUNÍN
|HUANCAYO
|HUANCAYO
|99.116%
|PODEMOS PERÚ
|Emerson Nolasco Delgado
|30.907%
|LA LIBERTAD
|TRUJILLO
|TRUJILLO
|97.898%
|PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ
|Roy Charlie Arbaiza Corcuera
|26.566%
|LAMBAYEQUE
|CHICLAYO
|CHICLAYO
|98.069%
|SOMOS PERÚ
|Elber Requejo Sanchez
|32.754%
|LIMA
|LIMA
|LIMA
|92.725%
|RENOVACIÓN POPULAR
|-
|27.704%
|LORETO
|MAYNAS
|IQUITOS
|93.163%
|SOMOS PERÚ
|Roger Cristobal Gronerth Pinedo
|33.488%
|MADRE DE DIOS
|TAMBOPATA
|PUERTO MALDONADO
|98.020%
|AHORA NACIÓN
|Juan Ticona Quispe
|33.072%
|MOQUEGUA
|MARISCAL NIETO
|MOQUEGUA
|98.932%
|ACCIÓN POPULAR
|Jakelin Galvan Ninaraqui Pelaiza
|29.249%
|PASCO
|PASCO
|CERRO DE PASCO
|99.200%
|PODEMOS PERÚ
|Rudy Edwin Callupe Gora
|31.098%
|PIURA
|PIURA
|PIURA
|95.912%
|SOMOS PERÚ
|Miguel Gerardo Cueva Celi
|20.203%
|PUNO
|PUNO
|PUNO
|99.374%
|ASÍ - JUNTOS POR EL PERÚ
|Jorge Antonio Zuñiga Pineda
|25.305%
|SAN MARTIN
|MOYOBAMBA
|MOYOBAMBA
|99.737%
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|Segundo Herminio Vasquez Montenegro
|45.958%
|TACNA
|TACNA
|TACNA
|99.151%
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|Niel Brham Zavala Meza
|28.043%
|TUMBES
|TUMBES
|TUMBES
|98.118%
|FE EN EL PERÚ
|Patricio Habel Aliaga Infante
|35.453%
|UCAYALI
|CORONEL PORTILLO
|PUCALLPA
|96.543%
|SOMOS PERÚ
|Segundo Leonidas Perez Collazos
|28.454%
Del lado contrario, en otras siete regiones el alcalde de la ciudad capital será de un partido distinto al del gobernador regional. Si bien en cuatro de estos casos aún se deberá definir la gobernación en segunda vuelta, ya se tienen definidos a los candidatos que irán al balotaje.
En las once restantes, la concordancia entre el partido del gobernador y del alcalde de la capital dependerá de los resultados de segunda vuelta.
Somos Perú es el partido que más victorias agrupa en cuestión de concordancia entre gobernación y capital. A las dos que ya tiene aseguradas en Ica y Ucayali, se podrían sumar las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Loreto si sus candidatos ganan en segunda vuelta.
¿Pero qué significa esta situación de cara a la gestión pública de las nuevas administraciones y qué evidencia sobre el tipo de votación?
¿Apoyo o competencia?
Alvaro Gálvez Pasco, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en diálogo con La República, explicó que si bien a primera vista se podría interpretar que en regiones predominó el voto cruzado, el contexto y antecedentes de las Elecciones Regionales y Municipales demuestran que, en realidad, no se trata de preferencias partidarias ni ideológicas.
Para ello, recordó que el Congreso anterior impulsó un proyecto de ley para eliminar los movimientos regionales y solo pudieran postular partidos políticos. También pretendió establecer que solo participaran como candidatos los políticos afiliados a un partido con dos años de anticipación.
Si bien esa propuesta no se concretó, ello ocasionó que los políticos regionales, ante el temor de no poder participar, se inscribieran a partidos políticos.
“En comparación con las elecciones anteriores, la cantidad de postulantes de movimientos regionales ha disminuido notablemente. Ahora, el 90% son de partidos políticos conocidos”, precisó.
Esa distorsión resulta relevante porque la fidelidad de tales candidatos “es nula”: “Lo que hicieron, a última hora, fue buscar con qué partido postular y quién los aceptaba para no quedarse fuera de la contienda (ante el temor de la eliminación de los movimientos regionales)”.
|PARTIDOS QUE GANARON REGIONES Y CAPITALES
|REGIÓN
|A NIVEL REGIONAL
|EN LA CAPITAL
|AMAZONAS
|SOMOS PERÚ
|AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO
|VICTORIA AMAZONENSE
|ANCASH
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|PODEMOS PERÚ
|PODEMOS PERÚ
|APURIMAC
|AHORA NACIÓN
|PROGRESEMOS
|AREQUIPA
|FUERZA AREQUIPEÑA
|AHORA NACIÓN
|FUERZA AREQUIPEÑA
|AYACUCHO
|LIBERTAD POPULAR
|LIBERTAD POPULAR
|CAJAMARCA
|SOMOS PERÚ
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|SOMOS PERÚ
|CALLAO
|RENOVACIÓN POPULAR
|RENOVACIÓN POPULAR
|CUSCO
|ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS
|PRIN
|HUANCAVELICA
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|HUÁNUCO
|PAÍS PARA TODOS
|PAÍS PARA TODOS
|ICA
|SOMOS PERÚ
|SOMOS PERÚ
|JUNÍN
|PODEMOS PERÚ
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|PODEMOS PERÚ
|LA LIBERTAD
|SOMOS PERÚ
|PODEMOS PERÚ
|PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ
|LAMBAYEQUE
|SOMOS PERÚ
|FUERZA POPULAR
|SOMOS PERÚ
|LIMA
|SOMOS PERÚ
|RENOVACIÓN POPULAR Y TORO
|RENOVACIÓN POPULAR
|LORETO
|SOMOS PERÚ
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|SOMOS PERÚ
|MADRE DE DIOS
|AHORA NACIÓN
|AHORA NACIÓN
|MOQUEGUA
|ACCIÓN POPULAR
|SOMOS PERÚ
|ACCIÓN POPULAR
|PASCO
|FRENTE DE LA ESPERANZA
|PODEMOS PERÚ
|PODEMOS PERÚ
|PIURA
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|PODEMOS PERÚ
|SOMOS PERÚ
|PUNO
|ASÍ - JUNTOS POR EL PERÚ
|AHORA NACIÓN
|ASÍ - JUNTOS POR EL PERÚ
|SAN MARTÍN
|AVANZA PAÍS
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|TACNA
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|AHORA NACIÓN
|ALIANZA PARA EL PROGRESO
|TUMBES
|FE EN EL PERÚ
|SOMOS PERÚ
|FE EN EL PERÚ
|UCAYALI
|SOMOS PERÚ
|SOMOS PERÚ
Todo ello conlleva que Gálvez Pasco considere que si el GORE y la municipalidad fueron ganados por un mismo partido no significa necesariamente que trabajarán de forma articulada para lograr una buena gestión. De igual forma, si son de partidos diferentes, no implica que no lograrán articular.
“No es garantía de nada porque no hay una afinidad programática real”, dijo.
Además, resaltó que en el caso de regiones, los votantes se fijan más en el candidato, que suele ser un personaje que ya ha tenido cargos públicos o que ha postulado varias veces, antes que en el partido con el que postula.
“Por eso, que sean del mismo partido no es garantía de gobernabilidad. ¿Y eso por qué? Porque lo que ha pesado más en la selección son los individuos más que las organizaciones”, anotó.
Incluso, mencionó que ello también se observa en Lima. Para esto, ejemplificó: “Jorge Muñoz llegó a la alcaldía de Lima con Acción Popular. Ese año, ese partido también ganó en varios distritos. ¿Hubo una excelente articulación? No, no paso nada. ¿Por qué? porque él llegó al partido como invitado. Cada caso será diferente”.
De hecho, mencionó que muchas veces se observa competencia entre ambos cargos (alcaldía provincial y gobierno regional), pues se trata de personas que tienen aspiraciones políticas para el futuro.