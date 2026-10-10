El último 4 de octubre se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales.

El último 4 de octubre se llevaron a cabo las elecciones regionales y municipales.

Las elecciones del 4 de octubre moverán el tablero político. Además de las gobernaturas, a nivel nacional 25 nuevos alcaldes asumirán las capitales de las regiones del país, desde el 1 de enero de 2027.

Al comparar los resultados de las capitales con los respectivos gobiernos regionales, por el momento, solo en siete jurisdicciones ganó el mismo partido en ambas elecciones (ver cuadro).

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Hay que precisar que las ciudades capitales no tienen un alcalde distrital, sino su elección se hace a través de la alcaldía provincial.

Tal es el caso de los ciudadanos que viven en Lima Cercado, que solo votan por la alcaldía provincial de Lima, o los vecinos de Puerto Maldonado (Madre de Dios), que para elegir a su alcalde votan por la lista ganadora a la Municipalidad Provincial de Tambopata.

ALCALDES DE LAS CAPITALES REGIÓN PROVINCIA CAPITAL CONTEO ONPE 1ER LUGAR NOMBRE % AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS 96.450% VICTORIA AMAZONENSE Victor Raul Culqui Puerta 33.986% ANCASH HUARAZ HUARAZ 98.920% PODEMOS PERÚ Jabico Prudencio Robles Blacido 18.629% APURIMAC ABANCAY ABANCAY 100% PROGRESEMOS Elio Mauro Vidal Robles 31.822% AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA 99.254% FUERZA AREQUIPEÑA Manuel Enrique Vera Paredes 19.286% AYACUCHO HUAMANGA HUAMANGA 99.617% LIBERTAD POPULAR Carlos Herminio Herencia Gallegos 31.150% CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA 97.165% SOMOS PERÚ Sergio Sanchez Ibañez 30.854% CALLAO CALLAO CALLAO 9.655% RENOVACIÓN POPULAR Cesar Gaston Perez Barriga 55.683% CUSCO CUSCO CUSCO 98.643% PRIN Albert Anibal Arenas Yabar 24.908% HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA 99.478% ALIANZA PARA EL PROGRESO Rodolfo Jaime Ortiz Zuasnabar 32.943% HUÁNUCO HUÁNUCO HUÁNUCO 97.780% PAÍS PARA TODOS Adler Ponce Adan 27.452% ICA ICA ICA 96.667% SOMOS PERÚ Jose Luis Galvez Chavez 27.256% JUNÍN HUANCAYO HUANCAYO 99.116% PODEMOS PERÚ Emerson Nolasco Delgado 30.907% LA LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO 97.898% PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ Roy Charlie Arbaiza Corcuera 26.566% LAMBAYEQUE CHICLAYO CHICLAYO 98.069% SOMOS PERÚ Elber Requejo Sanchez 32.754% LIMA LIMA LIMA 92.725% RENOVACIÓN POPULAR - 27.704% LORETO MAYNAS IQUITOS 93.163% SOMOS PERÚ Roger Cristobal Gronerth Pinedo 33.488% MADRE DE DIOS TAMBOPATA PUERTO MALDONADO 98.020% AHORA NACIÓN Juan Ticona Quispe 33.072% MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA 98.932% ACCIÓN POPULAR Jakelin Galvan Ninaraqui Pelaiza 29.249% PASCO PASCO CERRO DE PASCO 99.200% PODEMOS PERÚ Rudy Edwin Callupe Gora 31.098% PIURA PIURA PIURA 95.912% SOMOS PERÚ Miguel Gerardo Cueva Celi 20.203% PUNO PUNO PUNO 99.374% ASÍ - JUNTOS POR EL PERÚ Jorge Antonio Zuñiga Pineda 25.305% SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA 99.737% ALIANZA PARA EL PROGRESO Segundo Herminio Vasquez Montenegro 45.958% TACNA TACNA TACNA 99.151% ALIANZA PARA EL PROGRESO Niel Brham Zavala Meza 28.043% TUMBES TUMBES TUMBES 98.118% FE EN EL PERÚ Patricio Habel Aliaga Infante 35.453% UCAYALI CORONEL PORTILLO PUCALLPA 96.543% SOMOS PERÚ Segundo Leonidas Perez Collazos 28.454%

Del lado contrario, en otras siete regiones el alcalde de la ciudad capital será de un partido distinto al del gobernador regional. Si bien en cuatro de estos casos aún se deberá definir la gobernación en segunda vuelta, ya se tienen definidos a los candidatos que irán al balotaje.

En las once restantes, la concordancia entre el partido del gobernador y del alcalde de la capital dependerá de los resultados de segunda vuelta.

Somos Perú es el partido que más victorias agrupa en cuestión de concordancia entre gobernación y capital. A las dos que ya tiene aseguradas en Ica y Ucayali, se podrían sumar las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Loreto si sus candidatos ganan en segunda vuelta.

¿Pero qué significa esta situación de cara a la gestión pública de las nuevas administraciones y qué evidencia sobre el tipo de votación?

¿Apoyo o competencia?

Alvaro Gálvez Pasco, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en diálogo con La República, explicó que si bien a primera vista se podría interpretar que en regiones predominó el voto cruzado, el contexto y antecedentes de las Elecciones Regionales y Municipales demuestran que, en realidad, no se trata de preferencias partidarias ni ideológicas.

Para ello, recordó que el Congreso anterior impulsó un proyecto de ley para eliminar los movimientos regionales y solo pudieran postular partidos políticos. También pretendió establecer que solo participaran como candidatos los políticos afiliados a un partido con dos años de anticipación.

Si bien esa propuesta no se concretó, ello ocasionó que los políticos regionales, ante el temor de no poder participar, se inscribieran a partidos políticos.

“En comparación con las elecciones anteriores, la cantidad de postulantes de movimientos regionales ha disminuido notablemente. Ahora, el 90% son de partidos políticos conocidos”, precisó.

Esa distorsión resulta relevante porque la fidelidad de tales candidatos “es nula”: “Lo que hicieron, a última hora, fue buscar con qué partido postular y quién los aceptaba para no quedarse fuera de la contienda (ante el temor de la eliminación de los movimientos regionales)”.

PARTIDOS QUE GANARON REGIONES Y CAPITALES REGIÓN A NIVEL REGIONAL EN LA CAPITAL AMAZONAS SOMOS PERÚ AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO VICTORIA AMAZONENSE ANCASH ALIANZA PARA EL PROGRESO PODEMOS PERÚ PODEMOS PERÚ APURIMAC AHORA NACIÓN PROGRESEMOS AREQUIPA FUERZA AREQUIPEÑA AHORA NACIÓN FUERZA AREQUIPEÑA AYACUCHO LIBERTAD POPULAR LIBERTAD POPULAR CAJAMARCA SOMOS PERÚ ALIANZA PARA EL PROGRESO SOMOS PERÚ CALLAO RENOVACIÓN POPULAR RENOVACIÓN POPULAR CUSCO ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS PRIN HUANCAVELICA ALIANZA PARA EL PROGRESO ALIANZA PARA EL PROGRESO HUÁNUCO PAÍS PARA TODOS PAÍS PARA TODOS ICA SOMOS PERÚ SOMOS PERÚ JUNÍN PODEMOS PERÚ ALIANZA PARA EL PROGRESO PODEMOS PERÚ LA LIBERTAD SOMOS PERÚ PODEMOS PERÚ PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ LAMBAYEQUE SOMOS PERÚ FUERZA POPULAR SOMOS PERÚ LIMA SOMOS PERÚ RENOVACIÓN POPULAR Y TORO RENOVACIÓN POPULAR LORETO SOMOS PERÚ ALIANZA PARA EL PROGRESO SOMOS PERÚ MADRE DE DIOS AHORA NACIÓN AHORA NACIÓN MOQUEGUA ACCIÓN POPULAR SOMOS PERÚ ACCIÓN POPULAR PASCO FRENTE DE LA ESPERANZA PODEMOS PERÚ PODEMOS PERÚ PIURA ALIANZA PARA EL PROGRESO PODEMOS PERÚ SOMOS PERÚ PUNO ASÍ - JUNTOS POR EL PERÚ AHORA NACIÓN ASÍ - JUNTOS POR EL PERÚ SAN MARTÍN AVANZA PAÍS ALIANZA PARA EL PROGRESO TACNA ALIANZA PARA EL PROGRESO AHORA NACIÓN ALIANZA PARA EL PROGRESO TUMBES FE EN EL PERÚ SOMOS PERÚ FE EN EL PERÚ UCAYALI SOMOS PERÚ SOMOS PERÚ

Todo ello conlleva que Gálvez Pasco considere que si el GORE y la municipalidad fueron ganados por un mismo partido no significa necesariamente que trabajarán de forma articulada para lograr una buena gestión. De igual forma, si son de partidos diferentes, no implica que no lograrán articular.

“No es garantía de nada porque no hay una afinidad programática real”, dijo.

Además, resaltó que en el caso de regiones, los votantes se fijan más en el candidato, que suele ser un personaje que ya ha tenido cargos públicos o que ha postulado varias veces, antes que en el partido con el que postula.

“Por eso, que sean del mismo partido no es garantía de gobernabilidad. ¿Y eso por qué? Porque lo que ha pesado más en la selección son los individuos más que las organizaciones”, anotó.

Incluso, mencionó que ello también se observa en Lima. Para esto, ejemplificó: “Jorge Muñoz llegó a la alcaldía de Lima con Acción Popular. Ese año, ese partido también ganó en varios distritos. ¿Hubo una excelente articulación? No, no paso nada. ¿Por qué? porque él llegó al partido como invitado. Cada caso será diferente”.

De hecho, mencionó que muchas veces se observa competencia entre ambos cargos (alcaldía provincial y gobierno regional), pues se trata de personas que tienen aspiraciones políticas para el futuro.