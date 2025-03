Keiko Fujimori niega estar en campaña, pese a ser captada en actividades políticas en provincias

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y figura central del fujimorismo en el país, no da por segura su candidatura para las elecciones de 2026. Según Fujimori, quien perdió en segunda vuelta en los comicios de 2011, 2016 y 2021, aún no se ha definido quién representará a su partido en los próximos comicios. Estas declaraciones han llamado la atención, ya que en las últimas semanas se la ha visto participando en diversas actividades de corte proselitista en varias regiones del país.

"No confirmo ser candidata de Fuerza Popular. No vengo aquí en mi rol de líder del partido, sino como hija y hermana para presentar el libro de mi papá. (…) Aún no he tomado esa decisión (de postular). Por supuesto que hay otras personas que podrían ser candidatas por Fuerza Popular, pero prefiero no especular al respecto", declaró Fujimori a la prensa cuando se le consultó sobre su posible postulación en 2026.

Keiko Fujimori y sus actividades políticas en regiones

La líder de Fuerza Popular ha intensificado su presencia en diversas regiones del país. Durante un reciente viaje a Cajamarca, visitó el centro poblado de Combayo, donde se reunió con productores y pobladores locales. Vestida con una pollera y el tradicional sombrero chotano, ofreció un discurso en el que aseguró su compromiso con los trabajadores y agricultores de la zona.

Pocos días después, en un video difundido en la cuenta de TikTok de la congresista fujimorista Vivian Olivos, se observa a Fujimori participando en un evento en Huacho, promoviendo a la organización política fujimorista. En lugar de centrarse en labores de fiscalización y atención a la ciudadanía durante su semana de representación, Olivos aparece en primera fila en la presentación del libro sobre el exdirector Alberto Fujimori, mientras la lideresa fujimorista pronuncia un discurso en el que reafirma el legado de su padre dentro del partido.

Estos hechos ocurren pocos días después de que Dina Boluarte convocara elecciones generales para el 12 de abril de 2026. En este contexto, Keiko Fujimori ha retomado sus giras por el interior del país. Sus recientes apariciones y declaraciones evidencian una estrategia de posicionamiento orientada a consolidar su liderazgo y el de Fuerza Popular en el escenario electoral. Pese a la negatoria de la candidata fujimorista, las acciones estarían segmentando el camino con cara a las próximas elecciones.