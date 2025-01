Tras la denuncia contra el exarzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, por abuso sexual en perjuicio de un menor —quien actualmente tiene 58 años— en una publicación del diario español El País, diversos medios retomaron el libro 'Sin noticias de Dios', del periodista Pedro Salinas. En esta obra, Salinas, reconocido por su labor investigativa sobre casos de abuso en el Sodalicio y la Iglesia católica, aborda la denuncia contra Cipriani, a quien retrata bajo el seudónimo de 'Monseñor Camilo'.

En el texto, Salinas explica que, tras sus investigaciones sobre el Sodalicio, recibió múltiples testimonios de abusos sexuales perpetrados por miembros de organizaciones católicas. Uno de esos casos llamó especialmente su atención: una acusación contra "Monseñor Camilo". Según la narración, 'David', el denunciante del personaje inspirado en el exarzobispo, contactó a Salinas a través de una amiga en común, llamada en el libro 'Rosa de Lima'.

A través de Salinas, 'David' buscó hacer llegar una carta al papa Francisco. Según relata el periodista, la misiva fue entregada al Sumo Pontífice mediante Juan Carlos Cruz, un periodista chileno conocido por investigar los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica. Este detalle coincide con lo señalado en el artículo de El País, donde se hace pública la denuncia contra Cipriani. En la carta, 'David' relata los abusos sufridos por parte del personaje inspirado en Cipriani y solicita justicia por parte de la Santa Sede.

"(...) La razón de esta carta es muy sencilla. Creo que usted debe conocer estos hechos. He visto con sana envidia lo que está sucediendo en Chile y pensé que esta era la oportunidad de darle a conocer esta historia. No hay ninguna posibilidad de sanción penal (todo prescribió hace años). Tampoco busco un juicio eclesiástico, y mucho menos una reparación económica. Me hubiera gustado una disculpa, pero esa debió darse hace más de treinta años. Lo único que quiero es que usted sepa la verdad y que la tenga en cuenta", se lee al final de la carta según la narración de Salinas.

Jaime Bayly también narró, desde la ficción, los abusos atribuidos a Juan Luis Cipriani

En 2021, Jaime Bayly publicó en el diario Perú 21 una columna titulada "Te voy a pedir un favor", en la que relata lo que parece ser una conversación con su madre. Durante el diálogo, ella menciona que el 'Cardenal Cienfuegos', un destacado miembro del Opus Dei y figura influyente en el Perú, le habría sugerido desheredar a su hijo, debido a las críticas que este último había escrito sobre él. Bayly, sin titubeos, lanza una grave acusación, señalando que dicho cardenal habría cometido actos de pederastia.

"He escrito cosas horribles de él porque es un hombre horrible", responde Barclays, visiblemente alterado. "¡No es un hombre horrible! —se enfurece Dorita—. ¡Es un gran hombre! ¡Es un santo! ¡Y es mi amigo de toda la vida! ¡Así que, por favor, respeta a tu madre!" "¡No es ningún santo, mamá! —levanta la voz Barclays—. ¡Es un pervertido, un depravado!" "¿Por qué dices eso?", pregunta alarmada Dorita, según detalla Bayly en su texto.

La columna de Bayly, salpicada de datos e insinuaciones, cobró mayor relevancia tras la denuncia publicada por El País. El 'Cardenal Cienfuegos' sería una referencia al cardenal peruano Juan Luis Cipriani, miembro del Opus Dei, acusado de abusar de un menor en 1983. En 2019, Cipriani fue enviado a Roma como parte de una sanción que le prohibió portar hábitos y símbolos eclesiásticos, además de emitir declaraciones públicas.