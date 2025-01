En algún punto, todos somos “generación de cristal”, por René Gastelumendi

La obra teatral María Maricón ofendió a los católicos. De otro lado, su censura posterior ofendió a los progresistas más radicales y a los moderados los confundió aún más. Territorio comanche, en términos de entendimiento. Laicismo versus religiosidad, libertad de expresión versus libertad de culto. Conservadurismo versus progresismo.

Entiendo que para los católicos hay blasfemia, por lo menos en el marketing de la obra, cuya ilustración pone a una persona de género indefinido representando a la virgen María. La virgen María, un pilar del catolicismo. Nada menos que Madre de Dios. Una figura, una divinidad a quien la doctrina católica la ha puesto casi al mismo nivel que la santísima trinidad. Entonces ocurre que los sectores conservadores, aquellos que tanto se quejan de “la generación de cristal” porque señalan que se ofenden por todo, son los que ahora se sienten ofendidos. Los que suelen poner en sus perfiles y pregonar que detestan lo “políticamente correcto” porque, vamos, argumentan: ¿quién decide qué es lo políticamente correcto? O, incluso, denominan y generalizan al progresismo como la “dictadura de lo “políticamente correcto” o como la “cultura de la cancelación”, wok ismo, o lo que sea, son ahora los que reclaman “corrección” y respeto. Es decir, su cristal, su talón de Aquiles, aquello que los podría hacer, por fin, empatizar con la “otredad” a la que llaman “generación de cristal” o, repito, “políticamente correctos”, es el pensamiento mágico al que todos tenemos derecho a recurrir y que, para este numeroso sector poblacional, no es otro que su religión o su pensamiento mágico institucionalizado. Sin duda, son los propios credos, las llamadas religiones del Libro, muy piadosas en teoría, quienes han sido histórica y doctrinariamente muy hostiles con las comunidades LGTB y sus miembros. Dicho sea de paso, el cristianismo católico, hoy por hoy, es la menos hostil de las religiones abrahámicas.

No obstante, la paradoja del cristal es aplicable también a la orilla progresista radical, pues, así como el progresismo ha luchado por incorporar ciertos delitos de odio en el ordenamiento penal, su ala más fanática puede incurrir en el fomento del odio a lo religioso mientras, repito, luchan contra los delitos de odio. Asumir una postura superior por no “depender” de dogmas discriminadores y salirse del rebaño “ignorante” puede conducir a que su lucha para que no los ofendan pues ofenda profundamente, a que su lucha para que no haya odio ni dolor propicie odio y dolor. Para que una reglamentación externa en este territorio Comanche resulte equitativa tendrían que regularse también las expresiones de los creyentes que pudieran ofender la sensibilidad ética o las convicciones ideológicas de los no creyentes o de los adeptos a otros credos. ¿Cómo reaccionarías tú si, por ser gay o lesbiana, por ejemplo, haya toda una religión con millones de seguidores que, en el fondo de sus corazones y guiados por doctrinas terrenales, que nada tienen que ver con la divinidad, te discrimina y te considera un desviado? Entiendo la forma de lucha, la respeto, el propio catolicismo ha dado muestras de evolución gracias a ella, pero, de allí a plantear lo más provocador de esta lucha contra la discriminación en una Universidad Católica, precisamente católica, hay un trecho para reflexionar sobre la autorregulación mutua.