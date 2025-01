Jaime Chincha en 'Del hecho al dicho' se refirió a las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en el que reclama a los jueces y fiscales a luchar contra la criminalidad; sin embargo, sigue sin promulgar la norma que le envió el Congreso de la República que restituye la detención preliminar. Cabe recordar que el Pode Ejecutivo tiene hasta el 14 de enero para presentar alguna observación a la autógrafa.

"La presidenta se pasa, reclama a los jueces, fiscales, detenciones, reclama pulcritud, celeridad, pero no promulga lo que el Congreso corrigió. Me explico, en una de sus tantas bombas legislativas contra la institucionalidad, emitió una norma que anulaba la detención preliminar en cualquiera de sus sentidos, solo era viable en flagrancia y lo más curioso es que el Congreso se rectifica, porque la bulla era espectacular, se produjo un clamor en contra de esa legislación y se corrige y el Gobierno no lo promulga y en ese ínterin el vocero presidencial se salva de una detención", detalló Chincha.

Juan Carlos Castro descarta "un nuevo Covid"

Chicha entrevistó a Juan Carlos Castro, jefe de infectología de Daniel Alcides Carrión, quien explicó:

"Es un virus que no es nuevo, asociada mayormente a infecciones respiratorias, en primer lugar hay que mantener la calma y estar bien informados, hay mucha información difundida que no es verdad. Por ejemplo, que estamos ante una emergencia sanitaria o que tiene un alto nivel de mortalidad", mencionó el médico infectólogo.

Asimismo, explicó que no existe una emergencia sanitaria y exhortó a la población a tener los protocolos y cuidados que se tenían en medio de la pandemia, ponerse las vacunas cada año, las que son para influenza estacional, cada año. Recalcó que los asmáticos o los que sufren de bronquitis crónica deben tener especial cuidado.

Nicolás Maduro asumirá como presidente de Venezuela

Jaime Chincha, hizo mención a la pronta toma de mando de Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela; sin embargo, Edmundo Gonzáles, quien se proclama presidente electo y lo respalda con fotos de las actas de votación, está siendo reconocido por varios países, uno de ellos, Perú. El canciller Shialer mencionó que lo reconocen como presidente y que Maduro dejará de serlo.

"Va a asumir como presidente para un nuevo periodo y esto es terrible, sienta como presidente la desverguenza, la ilegalidad. Edmundo Gonzáles que fue el ganador de acuerdo a las actas que se pudieron conocer y se contabilizaron y están en la web, él ha estado haciendo un periplo sudamericano y ha llegado hasta Estados Unidos. Maduro asumirá el 10 d enero y Edmundo fue amenazado, que si pone un dedo en Venezuela será detenido", señaló Jaime.