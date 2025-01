Dina Boluarte pide a la Fiscalía y Poder Judicial no liberar delincuentes, pero no promulga ley de detención preliminar

Dina Boluarte, en la inauguración de los laboratorios del "sistema integrado de identificación balística"de la Policía Nacional del Perú (PNP), pidió al Poder Judicial y a la Fiscalía a no liberar a presuntos delincuentes luego que son capturados por la PNP. Sin embargo, la presidenta Boluarte lleva 21 días sin promulgar u observar la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia que permitiría al Ministerio Público solicitar estas medidas para garantizar la presencia de una persona en las investigaciones.

"Nuestra policía responderá a los requerimientos de la Fiscalía, fortaleciendo la lucha contra el crimen organizado y el uso ilegal de armas, garantizando que los criminales vayan a la cárcel y no los liberen. Así sea el Poder Judicial o la Fiscalía, igual, no los liberen, la PNP hace su trabajo, hace el esfuerzo, los captura y los pone a su disposición de ustedes, señores jueces y fiscales, para que se cumpla la ley y los criminales estén en las cárceles y no vuelvan a las calles para, nuevamente, cometer los crímenes que sufre nuestra ciudadanía", reclamó Dina Boluarte.

Dina Boluarte: especialistas cuestionan demora en promulgación de detención preliminar

La República pudo contactarse con el abogado penalista, Joel Córdova, y calificó de "incoherentes" las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte al cuestionar al Poder Judicial y la Fiscalía y no promulgar la ley de detención preliminar. Asimismo, Córdova cuestionó que la mandataria no habilite a dichas instituciones los mecanismos para luchar contra la delincuencia.

"Yo diría más bien que son un tanto incoherentes, porque, por un lado, cuestiona a la Fiscalía y al Poder Judicial porque no implementan los mecanismos necesarios y vigentes para impedir que los delincuentes salgan libres, pero, por otro lado, no sabemos por qué razones aún no se promulga la ley de detención preliminar, que sirve justamente para evitar que los delincuentes puedan sustraerse de la acción de la justicia. Llama la atención que cuestione al Poder judicial y a la Fiscalía y, sin embargo, no les habilite aún la posibilidad de que puedan solicitar detenciones preliminares en caso de no flagrancia delictiva", declaró Joel Córdova.

En esa misma línea, Joel Córdova indicó que no promulgar la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia "afecta, sobre todo, la labor del Ministerio Público, porque no podrá solicitarle al Poder Judicial que se dicte un mandato de detención preliminar contra estas personas, plazo que le permitiría poder formalizar su investigación y solicitar otro tipo de medidas como una prisión preventiva".

"Indudablemente, porque en estos momentos solamente podrían ser detenidos mediante audiencia de prisión preventiva, lo que les permite tener un margen para sustraerse a la acción de la justicia. Si bien es cierto que la detención preliminar en muchos casos fue empleada de forma excesiva y a veces abusiva, pero su eliminación total no ayuda a la racionalidad de la justicia, sino a la ineficacia de la misma", enfatizó.