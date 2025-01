La nueva vía rápida en San Juan de Lurigancho que reduciría el tránsito a 30 minutos: adjudicación para 2025

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha presentado un proyecto que promete mejorar la movilidad en uno de los distritos más poblados del país, San Juan de Lurigancho. Este plan, que forma parte de una estrategia mayor para mejorar el tránsito en Lima, apunta a reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento para miles de ciudadanos.

El proyecto contempla una solución vial innovadora que busca descongestionar las principales avenidas de la ciudad. Su implementación está diseñada para optimizar la conectividad y beneficiar a los habitantes de Lima Este, mejorando su acceso al centro de Lima.

¿Cuál será la nueva vía rápida en San Juan de Lurigancho?

La Vía Rápida Próceres-Wiesse es una iniciativa clave que se desarrollará sobre las avenidas Próceres de la Independencia y Fernando Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más densamente poblado del Perú. Este corredor elevado incluirá la construcción de nueve puentes vehiculares aéreos que estarán ubicados en intersecciones estratégicas para aliviar el tráfico en los puntos más críticos.

Entre los beneficios que ofrecerá este proyecto se destacan:

Reducción del tiempo de viaje: pasará de una hora a tan solo 30 minutos, optimizando la experiencia de los conductores y pasajeros.

pasará de una hora a tan solo 30 minutos, optimizando la experiencia de los conductores y pasajeros. Infraestructura moderna: se instalarán paraderos de última generación, semáforos inteligentes y áreas verdes en puntos clave para mejorar la calidad del espacio público.

se instalarán paraderos de última generación, semáforos inteligentes y áreas verdes en puntos clave para mejorar la calidad del espacio público. Mejora de la movilidad urbana: avenidas como El Muro, Héroes del Cenepa, Santa Rosa de Lima, El Sol, Los Jardines, Los Tusilagos, Lurigancho y Perú serán parte de esta red vial estratégica.

Este corredor forma parte del programa Vías Rápidas Metropolitanas, que incluye la construcción de 60 viaductos en avenidas como Javier Prado, Tomás Valle y Túpac Amaru, buscando descongestionar las principales rutas de Lima.

Convocatoria y adjudicación del proyecto

La Municipalidad de Lima ya ha iniciado el proceso de convocatoria para la adjudicación de esta obra a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). Se espera que las obras comiencen en 2025, marcando un avance significativo en la modernización de la infraestructura vial en Lima.

Opiniones de especialistas

A pesar de las ventajas anunciadas, el proyecto ha generado cuestionamientos entre expertos en movilidad urbana. Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, considera que la propuesta no aborda de manera integral las causas del congestionamiento. “No solo no es viable, sino totalmente absurda porque, primero, las soluciones viales no pueden desvincularse de las políticas de transporte”, señaló Alegre.

Por su parte, Luis Quispe Candía, director de la ONG Luz Ámbar, indicó que el proyecto podría aliviar parcialmente la congestión en ciertas vías, pero no solucionará el problema de fondo. “La falta de infraestructura no es la causa principal de la congestión”, afirmó Quispe Candía, destacando la necesidad de políticas más integrales.

Un proyecto con impacto en Lima Este

La Vía Rápida Próceres-Wiesse representa una apuesta ambiciosa para transformar la movilidad en San Juan de Lurigancho y mejorar la calidad de vida de miles de limeños. Si bien las críticas apuntan a la falta de un enfoque más amplio, este proyecto se posiciona como una de las principales obras de infraestructura de la gestión del alcalde Rafael López Aliaga.