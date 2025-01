Ministro Santiváñez niega que los homicidios hayan aumentando en el 2024, pese a cifras del Sinadef

En entrevista para canal N, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tuvo respuestas bastante cuestionables en cuanto al actual panorama que ocurre en torno a la política peruana. Como mencionó al inicio del estado de emergencia implementado en varios distritos de Lima, Santiváñez indicó que renunciaría a su cargo si es que las medidas no generaban resultados.

Las actuales cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) precisan que los homicidios durante el 2024 aumentaron en un 34%, en comparación al año anterior. Dichas cifras fueron cuestionadas por Santivañez, quien precisó que no serían verídicas.

"Están en discusión. ¿Quién te dice que las cifras del Sinadef son verídicas?", alegó el ministro en forma cuestionadora. Añadió que en 2023 la entidad fue "descolgado" para que en julio de 2024 fuera nuevamente reinstalado.

Asimismo, indicó que las cifras del Sinadef no coincidirían con las cifras registradas con el Sistema informático de Denuncias Policiales (Sidpol).

Cifras del Sinadef

De acuerdo con las cifras del portal de defunciones, en 2023 se registró 1.500 peruanos fallecidos por homicidios, mientras que en 2024 esta cifra aumentó a 2.011 fallecidas por el mismo motivo. En esa línea, las medidas implementadas por el actual Gobierno de Dina Boluarte no estarían siendo tan efectivas como Juan José Santiváñez precisa.

Cifras de defunciones registradas durante el año 2023 y 2024. Foto: Sinadef

Juan José Santiváñez se pronuncia sobre prisión preliminar

Al ser consultado sobre la restitución de la prisión preliminar, Santiváñez la calificó como "perfectible" y precisó que como está formulada puede seguir vulnerando derechos. "Es mentira que la falta de dictado de esa norma limite el accionar de un fiscal. Si el fiscal no quiere perseguir una detención es por flojo, no porque no tenga la norma", indicó.