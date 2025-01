La presidenta Dina Boluarte participó de la ceremonia de juramentación de la nueva presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en el que evitó hacer alguna referencia al caso Qali Warma — donde se habrían cometido presuntos actos de corrupción para evitar el control de calidad de la comida para la alimentación de escolares — mientras leía su discurso. En ese sentido, la mandataria no tardó en decir que ella "trabaja con las manos limpias", pese a que su vocero Fredy Hinojosa es seriamente cuestionado por las posibles irregularidades del programa escolar.

"En nuestro gobierno la lucha contra la corrupción es otra prioridad ineludible, ustedes peruanos tienen una presidenta que trabaja con las manos limpias, sin corrupción. Somos un gobierno que servimos al pueblo y no nos servimos de él, la corrupción solo destruye la confianza en las instituciones, sino que también perpetúa la desigualdad y erosiona los valores democráticos", dijo Dina Boluarte.

Es preciso mencionar, que Boluarte aún no promulga la ley que restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia desde que el Congreso le envió la iniciativa hace 17 días. La actual norma no permite a los fiscales solicitar a un juez una medida de detención contra una persona investigada a menos que sea descubierto en el preciso instante del delito.

Por otro lado, la jefa de Estado saludó a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Janet Tello, e hizo referencia a la participación de la mujer en cargos públicos y de alta importancia; sin embargo, Dina Boluarte solo cuenta con 2 ministras de los 19 miembros del Consejo de Ministros: Úrsula León Chempén (Comercio Exterior y Turismo) y Angela Hernández Cajo (Mujer y Poblaciones Vulnerables).

"Reconocemos su trayectoria (de Janet Tello) por un camino de incansable búsqueda por la equidad la inclusión y la defensa de los derechos fundamentales su designación como presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial reafirma el avance de nuestra sociedad hacia una mayor equidad de género sobre todo en puestos claves fundamentales para el desarrollo del país y que la mujer también esté en posiciones importantes que la sociedad y el país necesita", expresó Boluarte.

"Desde este espacio hago un llamado a la sociedad peruana, a romper los moldes de un pasado de discriminación, a cortar las cuerdas que nos atan aún al torpe mundo de los rumores que solo trae más atraso, sembremos el camino hacia una sociedad que empodera que reconoce que valora a todos por igual", declaró Dina Boluarte a pesar de que su gabinete solo cuenta con un 10.52% de participación femenina como ministras.