Ministro Ángel Manero minimiza desaprobación de Dina Boluarte: "No estamos trabajando para el plazo inmediato"

Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, buscó minimizar la desaprobación que registra Dina Boluarte en la encuestadora CB Consultora Opinión Pública de Argentina, en donde coloca a Boluarte en el último lugar con un 76,4% de desaprobación, siendo superada incluso hasta por el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

"No importa como esté la presidente o como entró, sino como salga. Y con toda la infraestructura que se está desarrollando, y no solo en agricultura (...) No estamos trabajando para el plazo inmediato, estamos trabajando para el mediano y largo plazo, y aquí lo que va a importar es como va a salir la presidenta Boluarte y yo creo que saldrá de una manera que usted no lo espera", alegó, minimizando las cifras de la encuesta argentina y las peruanas que le otorgan apenas 3% de aprobación.

Ángel Manero asegura que Gobierno está trabajando en seguridad ciudadana

En entrevista con RPP, el ministro defendió el actual Gobierno indicando que se estarían viendo mejoras con las normativas impuestas por el ministro del Interior para combatir la inseguridad ciudadana. "Los resultados no son inmediatos. Usted tiene que comparar como ha sido diciembre- noviembre vs. octubre-septiembre", precisó.

En cuanto a la prórroga del estado de emergencia, Manero indicó que la organización criminal "El Tren de Aragua" ya habría desaparecido en su totalidad del Perú. "Lo que se ha informado en el Consejo de Ministros es que el Tren de Aragua prácticamente se ha reducido al mínimo", se justificó.

¿Cuáles son los otros presidentes en la encuesta?

En la mencionada encuesta, Javier Milei, presidente de Argentina, lidera la lista con un 51.8% de aprobación. Le sigue Luis Lacalle Pou de Uruguay, con un 49.8%, y Santiago Peña de Paraguay, con un 46.7%.

En posiciones intermedias se encuentran Daniel Noboa de Ecuador (44.4%) y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil (44.3%), ambos con una valoración positiva considerable. Por el contrario, en el extremo inferior de la lista, Dina Boluarte destaca como la mandataria con menor aceptación, alcanzando solo un 19.7% de aprobación positiva, seguida por Nicolás Maduro de Venezuela (29.5%) y Luis Arce de Bolivia (33.6%).