El exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, fue pasado al retiro el último 16 de diciembre. Su salida se enmarcó en la "renovación de cuadros" anual que realiza la Policía Nacional del Perú (PNP). Tal margen resulta ideal para aparentar la formalidad y legalidad de su situación de retiro ante la ciudadanía, consideran extitulares del Ministerio del Interior.

Para el exlíder del Mininter Ricardo Valdés se trata de la "crónica de una baja anunciada", pues el ensañamiento contra Colchado empezó mucho antes del Gobierno de Dina Boluarte. En diálogo con La República, evidenció que desde el liderazgo de Pedro Castillo, el exjefe de la Diviac golpeó el partido Perú Libre al formar parte de la investigación de los Dinámicos del Centro.

"El golpeó las las finanzas de Perú Libre, del cual Dina Boluarte era la tesorera en Lima. Después en el gobierno de Boluarte es evidente que él fue el artífice en las indagaciones no solo en torno a ella, sino también en casos que involucran a su hermano Nicanor y al actual titular del Mininter, Juan José Santiváñez", expresó.

Por ello, para Váldez el retiro de Colchado se "cocinó" desde hace mucho tiempo y se alistó el camino para que sea legal. "Lo que se le construye a Colchado fue una falta grave que no existe porque la figura de la torta no constituye una falta grave. Es una interpretación antojadiza que se le ha hecho. Con dicha sanción de rigor se constituía la razón formal para impedirle el ascenso y ejercer alguna posición de rango. Ellos construyeron poco a poco su destitución", consideró.

"Es una clara venganza de Dina Boluarte"

En la misma línea, el exministro del Interior, Rubén Vargas evidenció, en entrevista para este medio, que la salida de Colchado constituye una venganza de Dina Boluarte por el allanamiento y descerraje de su domicilio. "Es una clara venganza por la participación por orden judicial del allanamiento en la casa de la presidenta, por el caso de los Waykis en la Sombra y es la represalia por no aceptar someterse a los mandatos e intereses expresados por los abogados de la presidenta", anotó.

Así, Vargas hizo alusión a la acusación contra Mateo Castañeda, quien condicionó a Colchado la permanencia en el cargo a cambio de encontrar irregularidad al exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villanueva. "Claramente se ha cumplido la amenaza del exabogado de la señora Boluarte de sancionarlos, de liquidarlo si es que no se sometieron al soborno que según la Fiscalía le habían ofrecido", dijo.

'Colchado es un buen elemento para la PNP'

Por su parte, el extitular del Mininter Wilfredo Pedraza enfatizó en las habilidades de Harvey Colchado y anotó que debería permanecer en la Policía. "Creo que los policías competentes deberían continuar en la institución mientras no lleguen al límite de edad para pasar al retiro. Creo que el señor Colchado y el otro coronel deberían continuar en ejercicio. No en Efficop porque ya acabaron su ciclo, pero sí en otras unidades", declaró a este medio.

Desde su perspectiva la salida de Colchado no responde a intereses presidenciales. "No sabría afirmar si hubo una venganza. A mi me pareció que el exceso de protagonismo del coronel Colchado le pasó factura. Siendo un policía competente creo que mostrarse mucho ha terminado afectando su buena carrera. Si tras eso hay venganza no lo sé", refirió.