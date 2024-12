El Pleno del Congreso aprobó en horas de la madrugada el proyecto de ley N° 9733, que propone la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia. Durante la votación de la iniciativa legislativa, la comunicadora del canal del Parlamento se refirió a la ley 32181 y resaltó que esta "facilitaba la impunidad de delincuentes".

"(...) Asume con responsabilidad la rectificación respecto a una norma que fuera dada por el Pleno del Congreso. Está al voto el proyecto de ley N° 9733, que propone restituir la imposición de la detención preliminar en casos de no flagrancia y deroga la ley que antes permitía, sencillamente, y facilitaba la impunidad de aquellos delincuentes que no estaban in fraganti, que no estaban en el marco de la norma", declaró la comunicadora del canal del Congreso.

El texto alternativo, que modifica el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, fue aprobado con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones a altas horas de la noche. La única bancada que se opuso fue la de Perú Libre.

En ese sentido, los jueces podrán ordenar la detención preliminar en casos de no flagrancia, pero deberán fundamentar su decisión con elementos razonables que señalen que la persona acusada cometió un delito que conlleva una pena de prisión superior a cuatro años de pena privativa de la libertad.

Congreso: ¿qué opinan los expertos sobre la aprobación de restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia?

En una entrevista para este diario, el vocero de la fiscal de la Nación, Víctor Cubas, se refirió al actual del Congreso, quien votó a favor de restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. Asimismo, calificó como un "grave error" lo que se aprobó anteriormente por el Parlamento que "imposibilitaba la lucha contra la delincuencia".

"Es muy importante que el Congreso de la República haya enmendado rápidamente un grave error que imposibilitaba la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana", destacó Víctor Cubas.

Asimismo, el politólogo Estuard La Cerna resaltó la importancia de la permanencia de la detención preliminar en pro del sistema de justicia y la lucha contra el crimen organizado, en el que no se favorezca la impunidad.

"La detención preliminar es una herramienta crucial en la lucha contra la criminalidad, permite la reclusión de los acusados mientras se lleva a cabo la investigación, la propuesta de haberla eliminado es un debilitamiento al sistema de justicia y generar impunidad, lo cual representa un paso atrás poniendo en riesgo el sistema judicial", expresó Estuard La Cerna.

Congreso: ¿cómo votaron las bancadas la ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia?

El Pleno del Congreso aprobó el proyecto ley Nº 9733 que propone restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia con 79 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones. La bancada de Perú Libre fue la única que voto en contra. A continuación, la votación de cada bancada:

